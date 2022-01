Estos nombres de chica se llevan la palma por ser feos y graciosos, lo tienen todo y son reales, es decir corresponden a personas de carne y hueso. Elegir un nombre nunca ha sido una tarea fácil, es una gran responsabilidad que en España puede acabar siendo mucho más pesada. Con dos apellidos y un nombre que deben encajar a la perfección, debemos tener en cuenta muchos factores antes de elegir un nombre. De lo contrario, nos puede pasar como las protagonistas de esta lista de nombres de chica más feos y graciosos del mundo.

Lola Mento

El nombre de Lola es uno de los más comunes en nuestro país. Actualmente volvemos a ver este nombre de chica corto con mucha fuerza, pero cuidado, antes de ponerlo es recomendable saber el apellido con el que lo pondremos. A esta chica quizás le hubiera servido otro nombre, o cambiar el orden de los apellidos para evitar crear una expresión que se usa mucho en determinadas situaciones.

Paca Garte

Al igual que Lola, Paca es un nombre que se suele poner como diminutivo de Francisca. Han sido muchas chicas las que han acabado teniendo el nombre del padre en femenino para no perder la tradición familiar. Lo malo de estas tradiciones es que en algunas ocasiones no acaban de salir bien. Pueden dar lugar a combinaciones un tanto extrañas, especialmente con los apellidos.

Helen Chufe

Optar por un nombre extranjero puede que no salga todo lo bien que desearíamos. A veces nos sentimos llamados por estos nombres de chica anglosajones que tienen una sonoridad especial. Lo malo es que cuando llegan los apellidos españoles detrás puede acabar siendo una combinación peligrosa de elementos. Esta niña nació en enchufe y un nombre extraño.

Disney Landia Rodríguez Juárez

Los nombres de lugares están triunfando actualmente, París, Roma o Milán son ciudades que han acabado convirtiéndose en personas. Pero no todo vale. Debemos tener en cuenta que hay sitios que no pueden convertirse en nombres propios, es mejor dejar esa alegría que producen o señal que sentimos en ellos en la intimidad y no ser parte de nuestra vida o nombre.

Penélope Luda

La opción de copiar nombres de actrices famosas tampoco parece la más adecuada. Teniendo en cuenta el apellido, podemos enfrentarnos a un serio problema a la hora de pronunciar ambos elementos juntos. Son casualidades que quizás al momento no pensamos, sino que aparecen quizás a posteriori.