Viajes cinematográficos en España: Lugares fuera de Europa a los que te llevan las series y TikTok

Un simple vídeo de TikTok o una escena de la nueva temporada de White Lotus pueden cambiar los planes de vacaciones rápidamente. Hoy en día, cada vez más españoles viajan al extranjero para descubrir lugares que han visto en sus películas favoritas o en las redes sociales.

Pero este formato de viaje — conocido como «set-jetting» — convierte el viaje en una aventura. En lugar de los sitios emblemáticos clásicos, se busca una villa específica en Phuket, una cafetería en Seúl o una playa que aparece en un vídeo viral. Y cuanto más compleja es la ruta, mayor es la dependencia de herramientas digitales: mapas, traductores,asistentes de IA, búsqueda de fotos y descargas instantáneas de contenido.

Por eso, mucha gente instala una eSIM antes de viajar, por ejemplo, a través del proveedor global Yesim. Esto te permite estar conectado desde el momento en que aterrizas y concentrarte en encontrar los lugares adecuados, en lugar de la red Wi-Fi más cercana.

Nueva geografía: De los éxitos de Netflix a las tendencias de Reels

Las series y TikTok son más efectivas que cualquier guía turística. Los espectadores quieren experimentar una escena específica de una película, examinar detalles de interiores y sumergirse en las calles.

Por eso, la consulta de búsqueda está cambiando. En lugar de un simple «Quiero ir a Estados Unidos», ahora se trata de un deseo más específico: llegar a un lugar concreto de Los Ángeles, donde se filmó Nobody Wants This. TikTok no hace más que potenciar este efecto. Los usuarios ven un vídeo impresionante con la ubicación exacta del rodaje y la guardan, incluyéndola en su itinerario futuro.

Las cifras lo confirman: el 53 % de los viajeros afirma que su interés por los viajes organizados (set-jetting) ha aumentado durante el último año. Y el 81 % de la Generación Z y los millennials planifican sus viajes basándose en lo que ven en pantalla

La geografía también está cambiando, extendiéndose mucho más allá de Europa. Por ejemplo, gracias a la serie Nobody Wants This, Los Ángeles se revela a los turistas a través de tranquilos barrios residenciales y acogedoras cafeterías locales. Un efecto similar se está produciendo en Seúl. Tras el estreno de Squid Game 2 y series populares, la ciudad comenzó a percibirse como una sucesión de fotogramas de una película, desde las brillantes calles iluminadas con neón hasta los pequeños y auténticos cafés.

El interés por los destinos exóticos también se está desplazando hacia la naturaleza. Las islas Samoa están atrayendo a los amantes de las lagunas tras el estreno de la versión con actores reales de Moana, mientras que en Wellington, los viajeros buscan los mismos paisajes que inspiraron Pandora en la nueva película Avatar: Fuego y Ceniza.

Palawan, en Filipinas, se ha convertido en un destino viral tras el programa The Last Resort: los turistas acuden en masa a El Nido para admirar las vistas de las Villas at El Nido y la escena de un kayak en el estrecho paso entre las rocas a la entrada de la Gran Laguna. Sin embargo, Koh Samui sigue siendo el líder mundial. La serie The White Lotus impulsa directamente la demanda del Four Seasons Resort, convirtiendo al hotel y sus playas aledañas en un destino turístico de primer nivel.

La comunicación como factor crítico

Cuando planificas una ruta basándote no en un mapa clásico, sino en puntos específicos de películas y TikTok, internet se convierte en tu principal aliado. Te puede ayudar a encontrar una ubicación a partir de una captura de pantalla, crear una ruta compleja en una ciudad desconocida o cambiar rápidamente de planes si el lugar deseado está cerrado o abarrotado.

Y es precisamente entonces cuando tus opciones de conectividad habituales empiezan a fallar. El roaming fuera de la UE suele ser una lotería con costes impredecibles. El Wi‑Fi solo funciona en ciertas zonas y se interrumpe justo cuando necesitas desbloquear tu tarjeta SIM con urgencia. Encontrar tarjetas SIM locales lleva mucho tiempo y no son prácticas si tu viaje abarca varios países.

Por lo tanto, los viajeros consideran cada vez más la eSIM como una alternativa más flexible y fácil de usar al roaming, por ejemplo, la que ofrece el proveedor global Yesim. En resumen, se trata de un microchip integrado que permite usar el servicio de telefonía móvil sin necesidad de una tarjeta SIM física. La instalación de la eSIM solo lleva unos minutos y se realiza completamente en línea.

Yesim: Cómo la libertad digital convierte tu aventura en la experiencia relajante

En la práctica, es muy sencillo. Antes de un viaje, los viajeros comprueban la compatibilidad de su dispositivo , descargan la aplicación, seleccionan un plan e instalan el perfil eSIM; todo en cuestión de minutos.

La conexión a internet funciona nada más aterrizar. Mientras otros buscan Wi-Fi en el aeropuerto, tú puedes abrir un mapa y empezar a buscar esa misma ubicación de la serie de camino al hotel.

Si tu ruta incluye varios países, como Tailandia y Filipinas, no necesitas cambiar nada Un mismo perfil eSIM te servirá para todo el viaje; solo tienes que elegir un plan flexible.

Existen diferentes paquetes para distintas situaciones: por ejemplo, el Global Package cubre más de 80 países, mientras que el Global Plus Package cubre más de 140. También puedes optar por el plan Pay & Fly con su modelo de pay-as-you-go: una eSIM para más de 170 países, y solo pagas por los datos que consumes. Esto es especialmente conveniente si estás planeando tu viaje sobre la marcha y tus planes pueden cambiar.

Además, Yesim te conecta automáticamente a la mejor red disponible entre más de 800 operadores asociados, incluso en destinos tan lejanos como Samoa o Nueva Zelanda. Tu número principal permanece activo.

Hay una forma sencilla de probar el servicio: un paquete de prueba de 500 MB portan solo 0,50€ que te permite comprobar la calidad de la conexión con antelación. Además, el código promocional GETYESIM15 ofrece a los nuevos usuarios un 15% de descuento.

Es importante destacar que puedes controlar todos los procesos y gastos a través de la aplicación Yesim. Te muestra cuántos datos estás usando, así que no tendrás que preocuparte por facturas inesperadas después de tu viaje. Además, la función de Múltiples eSIM te permite gestionar varios perfiles, lo cual es muy práctico si viajas en grupo o en familia.

Conclusión

Imagina que estás en Koh Samui, casi llegando a la villa de The White Lotus, pero resulta que la entrada está al otro lado de la isla. Necesitas cambiar de ruta rápidamente, pedir transporte, comprobar si el acceso está abierto y todo esto mientras te desplazas, sin parar.

Con el sistema set-jetting, el viaje se estructura en torno a puntos que deben localizarse,verificarse y recogerse en tiempo real. Y si la conexión falla, todo el viaje soñado se desmorona.

Por eso, cada vez más viajeros planifican no solo su itinerario con antelación, sino también cómo se mantendrán conectados. Soluciones como Yesim eliminan las molestias innecesarias: internet funciona al instante, no hay necesidad de buscar Wi-Fi ni de usar tarjetas SIM locales. Puedes concentrarte en lo que más importa: capturar ese momento especial por el que viniste.