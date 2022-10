¿Es cierto que el pelo debe lavarse pero no frecuentemente? ¿O es solo un falso mito? La salud del cabello se pone a prueba severamente por el cambio de estación. Nadie se libra de ello. Todos en algún momento de nuestra vida, hemos sufrido en particular de caída del cabello. Este momento coincide muy fácilmente con el fatídico cambio de estación: bajan las temperaturas, disminuye la luz, cambian las actividades en las que nos dedicamos. Entonces ¿debemos cambiar también nuestros hábitos de lavado del cabello? ¿Es cierto que el pelo no hay que lavarlo todos los días?.

¿Hay que lavar el pelo todos los días?

Cuando estamos en otoño, por mucho que nos guste esta estación, es algo más que evidente que de forma natural las defensas inmunitarias tienden a bajar notablemente. Por esta razón es normal que notemos que comenzamos a sufrir resfriados frecuentes, cansancio y… caída del cabello. No hay nada que temer pero sí debemos hacer frente a todo de la forma más adecuada.

En el caso del cabello, el otoño es la época en la que tenemos que aprovechar para cuidar el pelo creando una buena rutina de belleza para este, pero también resulta algo esencial desmentir los falsos mitos, que podrían correr el riesgo de lastimarnos y maltratar nuestro cabello.

Uno de los mitos más comunes es que no se debe lavar el cabello todos los días, categóricamente. Si hay algo de verdad en esta afirmación, es incorrecto absolutizarla. Porque si es cierto que la acción de los productos químicos despoja al sebo de sus propiedades nutritivas, también lo es que la frecuencia de lavado depende del tipo de cabello. De hecho, si para el cabello normal una o dos veces por semana es suficiente, no se puede decir lo mismo del cabello graso o con caspa o de una persona que acabe sudando todos los días debido a su trabajo o también por ejemplo en el caso de las deportistas de elite que entrenan todos los días.

De este modo, podemos entonces seguir una norma o patrón que puede irnos bien si notamos que nuestro cabello está un poco debilitado debido al cambio de estación. Lavarlo dos veces por semana y procurar además una buena alimentación. En el caso de cabellos grasos o cabellos que tienen caspa es mejor aplicar productos específicos e incluso tratamientos para regularizar el sebo del cuero cabelludo, de modo que hasta que te recuperes puede que sí necesites lavarte el pelo a diario o un día sí y un día no.