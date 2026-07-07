El cielo de Gran Vía se llena de «Vidilla»: Licores del Mono te lleva a las nubes en Room Mate Macarena

¿Buscando dónde escapar del calor sin salir de Madrid? Licores del MONO tiene un plan. Del 21 de junio al 31 de agosto, la marca aterriza en la terraza de Room Mate Macarena con una carta temporal de cócteles creada en exclusiva para este espacio. Una propuesta veraniega que solo podrá disfrutarse durante estas fechas y que promete ponerle más vidilla que nunca a los tardeos de la Gran Vía.

La colaboración nace de la unión entre dos marcas que comparten una misma forma de entender el ocio: espontáneo, social y lleno de personalidad. La energía urbana y desenfadada de Room Mate Macarena se une al carácter auténtico y divertido de Licores del MONO para crear una experiencia única en uno de los rooftops más emblemáticos de Madrid.

Durante más de dos meses, los visitantes podrán descubrir una selección de cócteles exclusivos elaborados con Licores del MONO, diseñados especialmente para acompañar las largas tardes de verano en la ciudad. Una propuesta pensada para quienes buscan algo más que una copa: un plan con vistas, buena música, ambiente y mucha vidilla.

Porque este verano el cielo de Madrid no se mira, se disfruta. Hemos creado el sarao definitivo donde las vistas panorámicas y la coctelería hacen match instantáneo. Da igual si eres de los que se conocen la capital de memoria o si acabas de aterrizar; aquí el ambiente vibra, la música suena y cada brindis sabe a vacaciones.

Olvídate de los planes de siempre. Aquí el asfalto de Gran Vía se queda abajo y el buen rollo nos acerca a las nubes. ¿La única norma? Prohibido aburrirse. Porque esto es mucho más que una terraza: es donde la verbena cobra vida.

La carta efímera de Licores del MONO estará disponible exclusivamente en la terraza de Room Mate Macarena (c/ Gran Vía, 43, Madrid) del 21 de junio al 31 de agosto en los siguientes horarios:

o De domingo a jueves 19h a 01h

o Viernes y sábados de 19h a 02h

o Vísperas de festivo de 19h a 02h

o Festivo, sin ser víspera de festivo de 19h a 01h

Carta efímera solo apta para buscadores de «vidilla»

· Brisa de Verbena: Un golpe de frescura cítrica con el toque especiado de Licores del MONO Verbena de Limón. El chute de energía perfecto para volver a la vida después de una jornada de sol.

· Capricho de Café: La opción más golosa para los que no se conforman. El dulce Licores del MONO Antojo de Galleta se mezcla con café en un mix que es, básicamente, el motor que tu tarde de verano necesitaba.

· El Toque Directo: Si lo tuyo es ir al grano, no te líes. Pide cualquiera de nuestros licores (Licores del MONO Verbena de Limón, Sarao de Hierbas o Antojo de Galleta) en formato chupito. Ideal para ese brindis rápido que alegra cualquier tarde entre amigos y da pie a que la cosa se alargue.