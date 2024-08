Las saltadoras españolas Diame y Ebosele sí dejan ver el nombre de España a diferencia de Ana Peleteiro

Fátima Diame y Tessy Ebosele, las dos atletas españolas que compitieron este martes en salto de longitud en el Estadio Olímpico de París, sí mostraron el nombre de España en su equipación, a diferencia de Ana Peleteiro, que no lo hizo no porque no quisiera mostrar el nombre de nuestro país, sino por un tema de comodidad y seguridad física durante sus saltos.

Tanto Diame como Ebosele compitieron en longitud y no pudieron meterse en la final de esta disciplina. Nunca en la historia de los Juegos Olímpicos ha habido españolas en la final femenina de longitud y en estos JJOO de París 2024 tampoco será. Diamé hizo un salto de 6,52 y Ebosele de 6,09 y ambas no llegaron a la mínima marca para avanzar en la competición.

En sus saltos, Fátima Diame y Tessy Ebosele se colocaron el dorsal por debajo del nombre de España en la equipación, pero existe una importante diferencia respecto a lo que hizo Ana Peleteiro. Y es que Diame y Ebosele compitieron con dos prendas –un pantalón y un top– que dejan la zona abdominal al aire. Y Ana Peleteiro compite con una sola prenda, por lo que se tiene que subir el dorsal para no clavarse los imperdibles en la barriga. La atleta gallega no oculta el nombre de España por voluntariedad.

Cabe recordar además que Ana Peleteiro no hizo nada diferente a otras competiciones respecto a la colocación de su dorsal. La diferencia estuvo en el diseño de la prenda de la marca Joma, que puso el nombre de España a la altura del pecho. «Aclaración a los ofendiditos que lloráis porque supuestamente estoy tapando el nombre de España. Me lo pongo en el pecho, porque en el descenso del último salto hacia la arena, se me clavan por imperdibles en la barriga», explicó Ana Peleteiro sobre esta polémica.

Estas dos atletas que hacen salto de longitud (Ana Peleteiro compite en triple salto) sí se colocaron el dorsal en una zona más baja de la que figura el nombre de España, pero no lo hacen para que se vea el nombre, como tampoco Peleteiro se lo colocó para que no se viera. Tanto en un caso como en el otro se trata de un tema de comodidad a la hora de hacer sus saltos.

Como dijo hace unos días Peleteiro, que quedó sexta en estos Juegos Olímpicos de París, ella siempre ha defendido «orgullosa los colores de mi país y lo seguiré haciendo mientras el cuerpo me lo permita». El motivo por el que no se veía el nombre de España en la equipación de la gallega fue por una situación de comodidad y seguridad, para que no se le clavaran los imperdibles que sujetan el dorsal en la barriga.