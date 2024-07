Nadal no se entrena y rebaja la euforia antes del debut con Alcaraz: «Será una gran dificultad»

Rafa Nadal no se ha ejercitado a dos días de que comiencen los Juegos Olímpicos. Después del sorteo del torneo olímpico de tenis, en el que no ha tenido mucha suerte, se ha pronunciado. Se medirá a Novak Djokovic en una hipotética segunda ronda, aunque no ha querido valorarlo. «Para eso falta», ha destacado el manacorí, señalando que antes le tocará estrenarse en dobles con Carlos Alcaraz. Además, ha querido poner el valor a su rival en primera ronda, Marton Fucsovics: «Habrá que intentar estar listos contra Marton, que es un gran jugador».

Sobre la expectación que hay respecto a su pareja de dobles con Carlos Alcaraz, el mallorquín se pronunció y quiso bajar las pretensiones que se han generado: «Hemos ido de menos a más. Al final, nos iremos compenetrando y será menos difícil. El dobles no lo jugamos nunca y va a ser la primera vez que juguemos juntos. Será una gran dificultad desde el primer día».

Además, ha querido valorar a sus primeros rivales en el dobles, la pareja argentina formada por Máximo González y Andrés Molteni, de la que Nadal ha dicho que son «una pareja muy sólida». «Para que nos hagamos una idea, el número 1 del mundo de dobles, Horacio Zeballos, que juega con Granollers, es argentino y se ha quedado fuera de los Juegos», ha señalado Rafa.

Pese a ello, para el español, jugar con Carlos Alcaraz es una «es una buena motivación», tanto por «estar juntos en pista» como por hacerlo «defendiendo al equipo español». Ha querido destacar el tenista que los dos grandes de la raqueta de nuestro país buscarán «hacer lo posible porque salga bien» su torneo en estos Juegos Olímpicos de París 2024.

También ha querido dedicarle unas palabras a Andy Murray, que se retirará después de estos Juegos Olímpicos. Sobre el británico, Nadal ha señalado que «es uno de los grandes rivales» con los que se ha encontrado en su carrera. «Durante años, junto con Roger y Novak, hemos estado luchando por los torneos más importantes semana tras semana, hemos hecho cosas juntos y es uno de los jugadores que ha tenido siempre un carácter agradable. Nunca era arrogante, es cercano, querido en el circuito», ha finalizado.

Nadal enciende las alarmas

El estado físico de Rafa Nadal es una de las principales incógnitas en estos Juegos Olímpicos. Más aún, después de que haya tenido que suspendido los dos entrenamientos que tenía programados para este jueves. El manacorí se iba a ejercitar en el recinto de Roland Garros junto con Alexander Zverev, pero ha tenido que cancelar ambas prácticas por unas molestias.

Las alarmas se han encendido, de manera evidente, debido a que a falta de dos días para que comience el espectáculo en los Juegos Olímpicos de París 2024, Nadal comienza con problemas que pueden mermarle de cara a la lucha por las medallas. El manacorí no se ha pronunciado al respecto, por lo que habrá que esperar a que avancen las horas y se acerque su debut para ver en qué estado se encuentra para competir.