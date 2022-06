Paco, nombre ficticio, es uno de los tres funcionarios de Prisiones, encarcelados en el transcurso de la operación Orión el 31 de mayo de 2021. Fueron acusados falsamente de introducir drogas en la cárcel de Valdemoro donde trabajan y ahora Paco relata en exclusiva para OKDIARIO los pormenores de lo ocurrido tras su detención e ingreso en prisión el 31 de mayo de 2021, su puesta en libertad en octubre del mismo año y el definitivo archivo de la causa en mayo de 2022. Entre las diligencias practicadas se registró una taquilla de Paco, donde se encontró «marihuana dispuesta para ser entregada a quien hubiera pagado por ella». En realidad eran hojas de alcachofa, que se usan a modo de infusión para combatir las comidas pesadas.

La Guardia Civil practicó varias diligencias durante la operación Orión Madrid, realizó registros y tomó declaraciones a presos y acusados. Se trataba de combatir el tráfico de drogas en la cárcel de Valdemoro que había aumentado durante la pandemia. Además de la detención de Paco y otros tres funcionarios de esta prisión -aunque de los cuatro sólo tres fueron a la cárcel de Estremera- se produjo un registro de sus domicilios y sus taquillas, pero Paco no tenía una taquilla asignada en el centro penitenciario y así quedó constancia durante el primer registro el 1 de junio de 2021, ya que incluso el director reconoció que no había taquilla a su nombre.

Una semana después de ese primer registro, la Guardia Civil recogió en un atestado, fechado el 8 de junio de 2021, que se había encontrado otra taquilla, supuestamente propiedad de Paco, en otro módulo diferente donde prestaba servicio el acusado. En ella, la Guardia Civil encontró «una bolsa de una sustancia marrón verdosa (supuestamente marihuana), la cual se encontraba en una bolsa separada del resto de efectos encontrados y dispuesta para ser entregada a quien hubiera pagado por ella». El funcionario ha explicado en OKDIARIO que «era mía y tenía hojas de alcachofa para ser usadas en una infusión anti grasa después de las comidas». Es decir, no era droga.

Las famosas hojas de alcachofa se encontraban en una taquilla que identificó el director de la prisión de Valdemoro como usada por Paco, aunque en un primer registro el 1 de junio el mismo director de la prisión de Valdemoro aseguraba que Paco no tenía una taquilla asignada. La nueva taquilla estaba abierta y llena de objetos que no eran solo del citado funcionario, sino de más personas. Paco asegura a OKDIARIO que «había cosas que yo no sé de quienes eran, a mí cuando me preguntaron por la taquilla del vestuario dije que no tenía una asignada porque yo suelo ir vestido al trabajo desde casa. Le digo a los guardias civiles que pregunten al director y él asegura que la han tirado porque se renovaron taquillas y tiraron algunas, entre ellas la mía».

Pero lejos de quedar así el asunto de la taquilla siguió dando problemas a los funcionarios y «cuando me llevan ante la juez me dice que he mentido, que tengo una taquilla y así se lo ha comunicado la Dirección del centro. Me extrañó mucho porque todo funcionario debe tener una taquilla identificada por la dirección del centro penitenciario, pero no es mi caso, aunque sí es cierto que existen 8 taquillas antiguas abiertas que los funcionarios usamos para dejar café, algunos papeles y en mi caso las famosas hojas de alcachofa. De las ocho taquillas que no eran de nadie la Guardia Civil solo pidió a un funcionario de mantenimiento que precintase una, la que luego abrirían y me adjudicarán porque sí».

El atestado de la Guardia Civil, fechado el 8 de junio de 2021, dice que «el descubrimiento de la precintada taquilla y su posterior registro y hallazgo de los efectos encontrados en el interior de la misma, no vienen sino a corroborar y constatar, los indicios y evidencias volcadas sobre los diversos funcionarios de prisiones detenidos por esta instrucción».

Este segundo registro se llevó a cabo, según Paco, «de manera irregular, porque solo lo hicieron dos guardias civiles y «voluntariamente» se presentan de testigo el subdirector de Seguridad y el Jefe de Servicio, pero sin la presencia de un secretario judicial (…) y una cosa muy peculiar llama la atención, una bolsa con unas hierbas marrones que yo reconozco que son mías (…). Guardias civiles acostumbrados a la aprehensión de sustancias estupefacientes dicen que es marihuana lista y dispuesta para su venta al mejor postor. Eso lo dicen el sumario» y la sorpresa llega cuando realmente lo que hay dentro es «una infusión de alcachofas para después de las comidas». Inmediatamente, la defensa del funcionario pidió que se analizasen en el laboratorio para aportar como prueba de su inocencia, pero «a día de hoy todavía no tenemos resultado, aunque sabemos lo que es», dice Paco que debería esperar durante cuatro meses y medio encarcelado en la prisión de Estremera a que el caso se desmontase.