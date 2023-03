El 16 de febrero fue detenido el empresario José Suárez Esteve, alias José Drones, en el marco del caso Mediador, aunque sólo quiso responder a su abogado y quedó en libertad. Durante su declaración explicó cómo su hija, gerente de la empresa «Asesoramiento y Servicios de Drones S.L.» de su propiedad ingresó 500 euros mediante una transferencia en una cuenta que luego descubrió que pertenecía a Taishet Fuentes Gutiérrez, ex director general de Ganadería de Canarias y sobrino del diputado Fuentes Curbelo. El empresario explicó que era un préstamo para el mediador Antonio Navarro Tacoronte y asegura que le dio otros 46.000 euros sin «contraprestación alguna».

La confesión ante la juez instructora del caso Mediador la hizo a preguntas de su abogado, las únicas que contestó y confesó que había descubierto «que era una estafa» cuando «llegado un momento, cuando vimos que esto era una falsedad y para evitarnos una inspección fiscal, le dije yo necesito que me factures. El dinero perfecto vale pero le hice una factura por valor de 46.000 euros, porque si no Hacienda me va a decir usted a qué se dedica. (…) Me hizo una factura que no recuerdo el nombre de quién era. En el registro del otro día encontraron esta factura de 46.000 euros más IVA. Verdaderamente una empresa de Canarias no puede facturar 21% de IVA».

Su abogado preguntó «¿usted le ha entregado algún dinero a este señor?», a lo que el empresario José Drones respondió: «El señor Navarro le dijo a mi hija que por favor que le prestara 500 euros y que se los mandara a este número de cuenta, que se los ingresaran a este número de cuenta. Mi hija lo ingresó y al hacer el ingreso salió que era del señor Taishet Fuentes».

El letrado continuó preguntando «¿cuándo han coincidido en ese hotel de Gran Canaria, usted ha abonado la estancia de alguna persona que no fuera usted o su hija?». La respuesta del empresario fue que «en principio, he estado dos veces en Las Palmas. El primer viaje recuerdo que estaba en Navarro, estaba Taishet, yo con mi hija y pagamos cada uno nuestra nuestra habitación. Es cierto que las comidas las pagamos nosotros en el restaurante de que había abajo. En mi segundo viaje y yo, como ya me sabía que no había negocio pues intentaba recuperar mi inversión total o parte de mi inversión (…)».

También explicó Suárez Esteve que «habíamos abonado una habitación extra y habíamos abonado cinco billetes de avión de Binter del señor Navarro, de Tenerife, de Las Palmas, de Las Palmas de Lanzarote… Mi hija intentó lógicamente anularlos, pero estaban comprados y no pudo».

«¿Y cómo es posible que lo comprara con con la cuenta de ustedes?», preguntó el abogado. «En el primer viaje él (Navarro) me dijo que iba a comprar los billetes de avión como familiares suyos y que le diéramos la tarjeta de crédito y el DNI y que iba a pasar como familiares. Que los billetes serían muy baratos». El abogado insiste para conocer la operativa y pregunta «pero ¿ustedes le dejan en algún momento a este señor la tarjeta bancaria de la empresa de ustedes para que la pueda utilizar y hacer cargos?» El empresario respondió que «físicamente nunca se le manda. Es cierto que le mandamos una fotografía de la tarjeta para que pudiera comprar los billetes, porque los billetes se pueden comprar online si das el reverso de la tarjeta y la numeración».

Luego, durante su comparecencia como detenido el abogado de José Suárez también pregunta si Navarro hizo otros pagos sin estar autorizado con esta misma tarjeta. «Sí, aquí en Tenerife hay un hotel cocina, un hotel escuela que está por el Cabildo. Y resulta que cuando vinimos de viaje otra vez, aparece un cargo en la cual estaba el señor Taishet Fuentes. De todo esto me entero porque el señor Taishet (…) se ve que estaba molesto con el señor Navarro, pero bueno, esto lo tenemos que aclarar porque nosotros hemos venido a hacer un negocio y me cuenta pues escucha, acabamos de comer hace un día o dos días en el hotel y éramos cuatro personas y has pagado tú», en referencia que había sido usada su tarjeta para ese pago.

El empresario investigado en el caso Mediador reconoció haber hecho negocios con el GAR Sahel en Niger y Mauritania, tal y como consta en el sumario. También aseguró haber seguido todas las pautas del procedimiento oficial para obtener esas dos adjudicaciones y contestó con un rotundo «jamás» cuando le preguntaron si había dado dinero al General Francisco Javier Espinosa, único encarcelado en esta causa, para que interviniese a su favor en alguna de las adjudicaciones de este proyecto.