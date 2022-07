La Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de Mónica Oltra se enteró de la condena de su ex marido, Luis Ramírez Icardi, a cinco años de prisión por abusos sexuales con prevalimiento sobre una menor por «los medios de comunicación». Así consta en una comunicación enviada por la Dirección Territorial de Valencia al centro de menores Niño Jesús donde prestaba servicio el condenado y se cometieron los hechos que han dado origen a que Oltra tenga que enfrentarse a una investigación judicial para dilucidar si su Consejería intentó ocultar o influir en la investigación judicial previa a la condena de su ex marido por abusos sobre una menor.

La comunicación entre la Dirección Territorial de Valencia y el centro donde el ex marido de Oltra trabajaba como educador, aunque en tareas administrativas tras ser denunciado por la menor, se produjo con celeridad, ya que lleva fecha de 2 de diciembre de 2019 y la sentencia condenatoria contra Ramírez Icardi es del 28 de noviembre de 2019, aunque llama la atención que Carmen Fenollosa, Directora Territorial de Igualdad en Valencia, se enterase de la misma «por los medios de comunicación» y se apresurase a alejar al educador del «contacto con los menores». Este dato se ha conocido después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia haya levantado el secreto que pesaba sobre una pieza separada de esta investigación.

Decía Fenollosa en su carta al Centro de menores Niño Jesús que «la directora territorial de Valencia de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, habiendo tenido conocimiento por los medios de comunicación de la sentencia condenatoria por un delito continuado de abuso sexual del educador de ese centro D. Luis Ramírez Icardi, y en cumplimiento de la misma que le inhabilita para el ejercicio de cualquier actividad que tenga que ver con menores por un período de diez años, pese a no ser firme, recomienda que se adopten las medidas necesarias para evitar que dicho educador pueda tener contacto alguno con los menores del centro con el fin de preservar y proteger a dichos menores». Así que Luis, como aparece en todos los informes de la Consejería en contraste con la menor que aparece con su nombre y los dos apellidos, pasó a tener apellidos para la Consejería desde el momento que se dictó sentencia condenatoria.

La medida tomada por la Dirección Territorial llegaba después de que el 22 de junio de 2017 dos funcionarios de Policía Nacional advirtiesen a la Fiscalía de Menores de que Mayte, una menor de 15 años, relataba abusos sexuales por parte de un cuidador donde estaba interna y de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia dictase una orden de alejamiento del educador acusado a 200 metros de la menor durante seis meses. Lo que hizo la Consejería fue alejar a la menor a otro centro y poner al todavía marido de Oltra a realizar tareas administrativas.

La directora del centro de menores declaró, a preguntas del juez que instruye esta causa, que tras apartar a Luis Ramírez de su trabajo en el centro desde el 20 de febrero de 2017, cuando la niña relató los abusos, luego decidió reincorporarlo tras hablar con una técnico de la Consejería. Durante su declaración la directora del Centro Niño Jesús consultó su agenda varias veces y recordó que la técnico de Igualdad de la Consejería llamó por teléfono «y me leyó un informe en el que me dice que no se aprecia ningún indicio y, por lo tanto, se pueden incorporar, hablar con el educador y que se puede incorporar, el día 10 del 3 (marzo)». Lo incorporó a otra planta en el mismo Centro de menores.

El 29 de junio la menor acudió a Fiscalía a declarar y la orden de alejamiento contra el educador fue entregada el 4 de agosto de 2017, fecha en la que mantiene Oltra que conoció todo el asunto de la menor. Pero para esas fechas Mayte, la víctima, ya había sido trasladada de Centro.