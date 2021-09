El informe sobre las relaciones del independentismo catalán con el entorno del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont que estos días está ofreciendo OKDIARIO dejó muchas sorpresas a los investigadores de la Guardia Civil, que gracias a las conversaciones interceptadas en el teléfono móvil de Josep Lluís Alay, mano derecha del ex president, y aportadas al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona pueden arrojar mucha luz sobre las relaciones entre independentistas y ciudadanos rusos.

Clara Tarrida es una economista y política catalana de 47 años ligada al independentismo catalán desde sus comienzos. Se presentó como suplente en la candidatura electoral de Junts per Catalunya-Lliures per Europa a las elecciones europeas de 2019, donde salió elegido Carles Puigdemont como eurodiputado.

La Guardia Civil encontró en este teléfono, un modelo iPhone 8, conversaciones de la aplicación Telegram que “permite, entre otras muchas funciones, cifrar conversaciones con protocolos propios que ofrecen gran seguridad a sus usuarios”, según los especialistas de la Benemérita.

Para ellos era de interés una conversación mantenida entre Alay y Clara Tarrida Felip, en fecha 18 de septiembre de 2020, en la que “ésta le informa de unos ataques a través de Whatsapp para espiar a miembros de la sociedad catalana, les dice que está coordinando con CitizenLab una investigación, le da una serie de instrucciones y le manda un PDF con los pasos a seguir para determinar si ha sufrido un ataque”, según el citado informe.

Dice Tarrida que “(…) referente a los ataques que se han concretado a través de Whatsapp para espiar a miembros de la sociedad catalana estoy coordinando con CitizenLab una investigación sobre otros posibles vectores de ataques (…)”. CitizenLab es un laboratorio de la Universidad de Toronto, en Canadá, que estudia controles de información, como la vigilancia en la red y el filtrado de contenido que afecta a la apertura y seguridad de internet y que plantea amenazas a los derechos humanos.

Explica Tarrida que “están investigando un vector de ataque que utiliza un SMS. Este SMS es normalmente un texto y un enlace. Al clicar el enlace se instala el software para espiar a la persona. He compartido ejemplos de SMS que he detectado. El objeto por el que te he contactado es porque sospecho que posiblemente has sufrido un intento de ataque” y añade que “en todo caso es importante que sepas que si el resultado es positivo, tendrás absoluto control sobre si en el caso que lo hagas público una vez toque explicarlo” y finaliza con “te adjunto en un Pdf las instrucciones para seguir este proceso de cerca”.

Según la Guardia Civil “posteriormente Clara le confirma que ha sido hackeado”, pero a partir de aquí se declara secreto de sumario y no se puede conocer más sobre este asunto, aunque sí el currículum vitae de Clara Tarrida, que es público.

Tarrida fue nombrada el 25 de marzo de 2021 asesora, como personal eventual, del Grupo Político municipal Junts per Catalunya (JxC), el mismo partido de Puigdemont, según un decreto de Alcaldía firmado por Ada Colau el 7 de abril de 2021. El nombramiento tuvo efecto a partir del 1 de abril en régimen de plena dedicación.