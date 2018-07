Corinna: “Me presionan para que les envíe dinero y les devuelva cosas… y eso es blanqueo”

Corinna confiesa a Villarejo y Villalonga que posee pruebas para demostrar todo lo que les está narrando. Sobre todo, contra el abogado/testaferro Dante Canonica, pero que su intención es “no hacer daño”.

-CORINNA (C). Estoy viviendo una pesadilla enorme porque lo han hecho con dos o tres cosas y están poniendo muchísima presión. Por ejemplo, mandarle dinero, darle cosas. Eso es blanqueo, blanqueo. blanqueo. Si tu me pides. “¿me puedes hacer un favor?”, “Quiero hacer esta transacción pero te necesito en medio para no se qué”. Si tú dices sí, es tu responsabilidad. ¿De acuerdo?. Si tú te levantas por la mañana, alguien te llama y te dice: “Oye, Juan, tienes un terreno en Marrakech…”.

-JUAN VILLALONGA (J). ¡Qué putada!.

-C. Es así. “Dámelo” Ya te quedas como así. Llamas a tu abogado y dice: “No puedes hacer esto, es blanqueo de dinero. Vas directamente a la cárcel”. Entonces dices: “Esos no son mis abogados ni mi gente”. Yo no puedo transferir ahora el terreno a una tercera persona haciendo una operación muy opaca. No voy a disfrutar de la propiedad porque es un “cadeaux empoissonier” (“un regalo envenenado”). Eso lo han hecho con varias cosas. Están poniéndome una presión bárbara para devolverle las cosas, pero en el momento que lo haga “cometo un delito”-en inglés. Entonces, al mismo tiempo están buscando ponerme en dificultad. Explícamelo: “¿Dónde está el sentido de esto?”.

-VILLAREJO (V). ¿A dónde quieren llegar?

-C ¿A dónde quieren llegar? Las pruebas de quienes han hecho estas estructuras las tengo. Y este abogado es el director de la sociedad.

-J. Si tu quieres te llevas la monarquía por delante. Te la llevas por delante.

-C. Sí. Pero yo no quiero hacer daño. Esa no es mi intención.

-V. Nadie quiere hacer daño cuando eres un poco inteligente. Yo no quiero hacer daño, al concepto del CNI. No quiero hacer daño a la Corona de mi país, pero lo que está claro es que hay que poner un poco de orden con tanta estupidez.

-C. Y poner el stop en un momento.

Cuando Corinna pronuncia todas esas palabras su nombre ha aparecido en numerosas informaciones sobre sus negocios con Juan Carlos, aprovechándose del protagonismo del entonces monarca. Bajo el paraguas del monarca, la princesa alemana hizo de intermediaria en operaciones internacionales que le generaron unos buenos dividendos. Para ella, todos esos contratos estaban ungidos de legalidad.