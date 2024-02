El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido a Washington y a la Unión Europea este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que la «escasez de armas sólo beneficia a Putin» para ganar más terreno, pocas horas después de que se anunciara una retirada de la ciudad oriental de Avdivka, que Kiev lleva meses luchando por retener. «Mantener a Ucrania en un déficit artificial de armamento, especialmente en el de artillería y capacidades de largo alcance, permite a Putin adaptarse a la intensidad actual de la guerra», ha afirmado Zelenski en el mayor foro mundial de debate sobre política de seguridad, en referencia a que en los últimos meses se han producido retrasos en el apoyo occidental a Ucrania, sobre todo en la ayuda militar de Estados Unidos. En este sentido, Zelenski ha sido tajante al culpar a Washington y a la UE de la retirada de la ciudad oriental de Avdivka: «La falta de armas ayuda a Putin», ha señalado, como se ha indicado con anterioridad.

Zelenski ha recordado que la invasión rusa de Ucrania amenaza no sólo a Europa, sino a todos los países, ya que se trata de «una guerra contra toda regla». «Rusia sólo tiene una ventaja concreta en este momento: la completa devaluación de la vida humana. Los constantes asaltos rusos a la carne lo demuestran», ha añadido Zelenski, el cual ha recordado que los ucranianos han demostrado que pueden obligar a Rusia a retroceder, citando los avances en el norte, este y sur de Ucrania.

«Podemos recuperar nuestra tierra, y [el presidente ruso Vladimir] Putin puede perder, y esto ya ha ocurrido más de una vez en el campo de batalla», ha indicado un día después de que Rusia anunciara la muerte del destacado opositor Alexéi Navalni, recluido en una colonia penal del Círculo Polar Ártico.

I met with Vice President of the United States Kamala Harris @VP.

I am grateful for the United States’ vital support and leadership, which helped rally the world and withstand Russian attacks.

We must continue to stand together, Ukraine, America, and all of our partners.

We… pic.twitter.com/VjUC8xDkvZ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2024