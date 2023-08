El candidato presidencial de la derecha en Ecuador Fernando Villavicencio ha muerto este miércoles tras recibir tres disparos en la cabeza tras un ataque de un grupo de sicarios durante la finalización de un mitin electoral en Quito, la capital del país, de cara a las elecciones del próximo 20 de agosto.

Villavicencio era un antiguo sindicalista y candidato por el Movimiento Construye, azote de Rafael Correa. Durante sus mítines criticaba duramente el chavismo y llegó a desafiar a los narcotraficantes. Una de sus últimas intervenciones ha sido rescatada por sus seguidores tras su asesinato.

Durante un mitin en Quito, Fernando Villavicencio llegó a confesar que no llevaba chaleco antibalas, algo que días después le ha costado la vida: «A mí me han dicho que use chaleco pero aquí estoy camisa sudada carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas, yo no lo necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes».

«Ustedes son quienes me cuidan. Dijeron que me iban a quebrar pero aquí estoy, aquí está don Villa. Que vengan los capos del narco, que vengan los sicarios, que vengan los vacunadores, se acabo el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Podrán doblarme pero nunca quebrarme», sentenció en su mitin.

Unas palabras que resuenan después de su asesinato. La Policía del país investiga lo ocurrido. Fernando Villavicencio fue asesinado por un grupo de sicarios tras finalizar un mitin en Quito. Uno de los asesinos murió tras el ataque: «Un sospechoso, que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la Unidad de Flagrancia en Quito. Una ambulancia de los Bomberos confirmó su deceso. La Policía de Ecuador procede con el levantamiento del cadáver», ha publicado la Fiscalía.

El tiroteo, ocurrido a las 18:20 horas (hora local) de este miércoles, ha dejado al menos nueve heridos, entre los que se encuentran una candidata a la Asamblea Nacional y dos policías, según ha añadido el Ministerio Público.

Movimiento Construye

El Movimiento Construye ha expresado en la red social X su «horror y dolor» por la muerte de Villavicencio, al que ha calificado de «luchador incansable» contra las mafias, e incluso llegó a denunciar sus conexiones políticas.

«Guardar silencio y esconderse en momentos en que los criminales asesinan a ciudadanos y autoridades, es un acto de cobardía y complicidad (…) ratifico mi decisión de seguir en la lucha diaria hasta derrotar a las mafias», declaró Villavicencio cuando el partido propuso cancelar la campaña electoral tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, que recibió varios disparos el 24 de julio.