Trump prescinde de su embajadora en Grecia, ex nuera suya e implicada en varios escándalos de corrupción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido esta mañana a la embajadora en Grecia, ex presentadora de Fox y su ex nuera, Kimberly Guilfoyle, que presente su dimisión, a raíz de una serie de presuntos escándalos sobre negligencias durante su ocupación en el cargo, que le han hecho ser el centro de investigación por parte de la Oficina del Inspector General de EEUU.

La nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, en su debut en su nuevo puesto, ha confirmado este martes que le «han pedido que renuncie»; además, ha asegurado que «ha sido un activo maravilloso para el equipo» y que «le desean lo mejor».

Trump ya había comentado el lunes que se planteaba destituir a Guilfoyle, ya que, entre otras cosas, estaba acusada de aceptar lujosos regalos mientras ejercía como embajadora y de pedir dinero a cambio de facilitar acceso a figuras del Gobierno antes de que se confirmara su nombramiento.

Los abogados de Guilfoyle han negado las acusaciones de pedir dinero y han afirmado que los informes sobre sus viajes son «engañosos». Afirman que su clienta siempre ha cumplido con sus requisitos federales sobre la presentación de informes y obsequios.

Según lo que fuentes próximas a la investigación han dicho a la CNN, las explicaciones no han satisfecho a la Oficina del Inspector General, órgano de control.

A pocas horas del anuncio, Trump ha terminado repudiando en público a la embajadora; discurso que se contradice con el de la portavoz de prensa de su gobierno. El presidente ha afirmado que Guilfoyle «no era parte de su familia» y que «supone que salía hace mucho con su hijo» y que «de todas formas no le gustaba lo que estaba leyendo», haciendo alusión a los comentarios sobre el compromiso que tuvieron la embajadora y Donald Trump Jr. y a los informes que hizo Marco Rubio sobre la diplomática, en su viaje a Grecia.

La relación de Guilfoyle con Donald Trump Jr.

La embajadora y el hijo del presidente empezaron a salir en 2018, después de que este se separara de su primera mujer, Vanessa Trump, con la que tuvo cinco hijos.

Durante este tiempo, Guilfoyle se convirtió en una figura destacada del entorno de Donald Trump, participando en actos y campañas del Partido Republicano.

En 2020 se comprometieron, pero no llegaron a casarse; en 2024 se conoció públicamente la ruptura de la relación, aunque nunca llegaron a confirmar los detalles de su separación.

Los escándalos de la embajadora

Entre otros, a Guilfoyle se le acusa de pedirle 100.000 dólares a Trump Eric Deters, simpatizante de Trump, para poder pagar una deuda que tenía ella con su tarjeta American Express.

En los mensajes publicados queda plasmado cómo ella le da indicaciones a Deters de cómo realizar la transferencia; además, también afirmó que la embajadora le ofreció acceso a miembros de la Administración Trump a cambio de esa ayuda económica.

También se le ha acusado de favorecer a una empresa griega, ya que, según The Wall Street Journal, esta habría promovido intereses comerciales a Aktor Group, una empresa griega de construcciones y energía.

Acusada por presunto acoso sexual hacia su asistenta en la cadena Fox, viajes y regalos de lujo de dudosa procedencia, sus comentarios indebidos sobre el poder de Estados Unidos sobre el resto de países, etc…

Desde luego, es entendible que el presidente de los Estados Unidos, se haya hartado y haya decidido prescindir de ella.