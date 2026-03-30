El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara una posible operación militar para extraer cerca de 450 kilogramos de uranio de la dictadura de los ayatolás de Irán. La iniciativa sería una de las misiones más complejas y arriesgadas planteadas por la administración, ya que implicaría la posible presencia de fuerzas especiales en territorio hostil durante varios días o incluso más tiempo.

La operación tendría como objetivo principal impedir que la dictadura de los ayatolás de Irán avance en el desarrollo de un arma nuclear, mediante la incautación de material altamente enriquecido que, según estimaciones, podría resultar clave en su programa atómico. El presidente, sin embargo, aún no ha autorizado la misión y continúa evaluando los riesgos para las tropas estadounidenses, así como las implicaciones estratégicas y políticas de una acción de este tipo.

Trump habría solicitado a sus asesores que le presentasen alternativas diplomáticas para lograr que la dictadura de los ayatolás de Irán entregue el material de forma voluntaria como parte de un posible acuerdo para poner fin a la escalada del conflicto.

Distintos países como Pakistán, Turquía y Egipto habrían desempeñado un papel como intermediarios en los intentos de acercamiento entre Washington y Teherán, según ha explicado el periódico The Wall Street Journal. Sin embargo, por el momento no se han producido negociaciones directas formales para resolver la crisis.

La Casa Blanca ha señalado que el Pentágono está preparando distintos escenarios operativos para ofrecer al presidente «la máxima flexibilidad de acción», aunque insiste en que esto no implica que se haya tomado una decisión definitiva.

Según las estimaciones de analistas citados en informes previos, el uranio podría estar almacenado en instalaciones subterráneas o altamente fortificadas, lo que aumentaría considerablemente el riesgo de cualquier operación militar. También se advierte de que una acción de este tipo podría provocar una respuesta directa de la tiranía de los ayatolás de Irán.