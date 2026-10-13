Las razones por las que Trump eligió a Katie Zacharia como nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

Katie Zacharia ha hecho su estreno en la Casa Blanca este martes como secretaria de prensa y portavoz de la administración Trump. La conservadora de 42 años trabaja actualmente para Trump Media & Technology Group, compañía vinculada con la red social del mandatario Truth Social, es abogada y ha sido defensora del movimiento MAGA.

Zacharia se convierte en la sexta persona en ocupar el cargo durante las dos administraciones. El martes por la tarde ha realizado su primera rueda de prensa, donde sólo ha comparecido 14 minutos ante los medios norteamericanos e internacionales acreditados en la Casa Blanca y ha concedido tres preguntas. Sus primeras palabras han sido de agradecimiento para el mandatario estadounidense: «Me siento muy honrada por trabajar para el presidente Trump y el pueblo estadounidense como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Quiero agradecer al presidente Trump por su confianza depositada en mí. Hacía mucho tiempo que quería trabajar para él», ha expresado.

La sustituta de Karoline Leavitt, que ha dejado el cargo en agosto por temas familiares, le ha tocado en su primera comparecencia dar la noticia sobre el cese de la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle.

Trump había anunciado la decisión de incorporar a Zacharia a la administración el pasado 9 de octubre a través de una publicación en Truth Social, donde ha destacado su lealtad política y su participación activa en las campañas republicanas y del movimiento MAGA (Make America Great Again). También ha dejado constancia de que confía en su capacidad para desempeñar el cargo. «Confío en que Katie obtendrá excelentes resultados para nuestro país como la próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca».

¿Quién es Katie Zacharia?

Zacharia nació y creció en la localidad de Huntington Beach en California entre los años 1985 o 1985 bajo el nombre de Katie Black; cursó estudios superiores de derecho en la Universidad de Pepperdine en Malibu. Allí obtuvo en el año 2011 el título de doctora en Jurisprudencia. Durante sus años universitarios ocupó cargos en los movimientos estudiantiles del partido republicano.

Ha trabajado como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en la etapa en que Kristi Noem estuvo al frente de la institución. En su currículo, aportar experiencia como comentarista en los medios conservadores como Fox News y Newsmax.

En la actualidad está casada con Tyler Zacharia, productor cinematográfico con quien tiene cuatro hijos. En referencia a sus hijos, en la comparecencia ha expresado que el presidente Trump sabía que estaba criando a cuatro niños: «Él sabía que este trabajo sería exigente y aun así confió en mí… Pretendo, en la medida de lo posible, incluir a mi familia, incluir a mis hijos en mi trabajo. Aunque mi trabajo será exigente, ellos siempre serán una prioridad».

Polémicas en redes sociales

Katie Zacharia ha tenido sus momentos polémicos en la red social X, recogidos por medios norteamericanos como CNN, que ha sido muy crítico con la administración Trump y sus funcionarios. Según cuentan, Zacharia habría realizado varias publicaciones que ha borrado, promoviendo medidas «agresivas» en políticas de inmigración, como que el Gobierno debía suspender el habeas corpus para los inmigrantes ilegales.

Por otra parte, supuestamente habría acusado a dirigentes demócratas de cometer pedofilia y lanzado mensajes conspiranoicos desmentidos como el caso «Pizzagate», alegando que la élite de Hollywood son naibales y pedófilos.