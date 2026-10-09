El Pentágono anuncia que el fusilamiento del militar yihadista de la masacre de Fort Hood se transmitirá en directo

El Departamento de Defensa de EEUU ha informado de que la ejecución a cargo de un pelotón de fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el ex mayor del Ejército y yihadista responsable de la masacre de Fort Hood en 2009, se transmitirá en directo. La decisión, anunciada esta madrugada, se produce después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, aprobara para el reo la pena de muerte por este método, siguiendo la recomendación del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La fecha fijada es el próximo 3 de diciembre, a las ocho de la tarde (hora española), en la misma base de Fort Hood (Texas) donde se produjo el ataque.

Hasan, un psiquiatra militar de origen palestino-estadounidense, abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 contra soldados desarmados en un centro de procesamiento de la base. Mató a 13 personas e hirió a otras 32 mientras gritaba «Alá Akbar». El atentado fue uno de los más mortíferos perpetrados dentro de una instalación militar en EEUU.

En 2013, un tribunal militar lo declaró culpable de 13 cargos de homicidio premeditado y 32 de intento de asesinato. El jurado, compuesto por oficiales, recomendó por unanimidad la pena de muerte. Hasan, que quedó parapléjico tras ser abatido por la policía militar, admitió ser el autor y justificó sus actos como una «defensa de los musulmanes frente a las tropas estadounidenses en Afganistán».

Durante más de una década y media, la sentencia ha permanecido en suspenso debido a los complejos procedimientos de apelación del sistema de justicia militar.

La última ejecución militar en Estados Unidos data de 1961, cuando un soldado fue ahorcado. El último fusilamiento militar se remonta a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial.

La decisión de recurrir a un pelotón de fusilamiento —compuesto por soldados— y de hacerlo público marca un precedente histórico. El jefe del Pentágono, Hegseth, defendió abiertamente la medida y Trump la secundó. En declaraciones a Real America’s Voice, del influencer conservador Jack Posobiec, Hegseth ha afirmado que Hasan «se enfrentará a un pelotón de fusilamiento, como debe ser», y que se garantizará que la gente pueda presenciarlo porque «hay que entender que existen consecuencias serias para este tipo de actos».

Funcionarios del Pentágono han aclarado posteriormente que la ejecución se retransmitirá en vivo, aunque los detalles técnicos sobre la plataforma y el formato aún no se han precisado. Cuando se le preguntó por posibles peticiones finales del condenado, Hegseth respondió de forma contundente: «No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre».