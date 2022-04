Ni diez minutos habían transcurrido desde que se conocieron los resultados -las proyecciones- que señalaban a Macron como ganador de las elecciones, y Marine Le Pen ya compareció para reconocer los resultados con un discurso positivo y conciliador en el que quiso subrayar que «ahora somos la gran alternativa a Macron». La candidata conservadora ha logrado los mejores resultados jamás conseguidos por un Le Pen y mejora en casi 10 puntos porcentuales el botín que logró hace cinco años, cuando también alcanzó la segunda vuelta ante Macron.

«Hoy no tengo ningún resentimiento ni ningún rencor, nos han enterrado mil veces y la historia ha mostrado nuestra fuerza», aseguró Le Pen, que leyó estos resultados como «una gran victoria para las ideas que representamos. Millones de nuestros compatriotas han votado por el cambio».

Le Pen se mostró optimista de cara al futuro de su opción política, «sólo puedo sentir esperanza», en un discurso en el que remarcó la cara más amable que durante esta campaña ha venido mostrando, pero lanzó una advertencia: «Este resultado significa para los dirigentes franceses y para los dirigentes europeos la esperanza de un gran cambio. Los franceses muestran el deseo de un contrapoder fuerte ante Macron. Ante la desesperación por la pérdida de poder de compra, ante el retroceso con la edad de jubilación, ante la inseguridad por la inmigración anárquica».

Apeló Le Pen «a la Francia olvidada», un llamamiento basado en el hecho de que ha arrasado en los territorios de ultramar como Guadalupe, la Martinica, San Pedro y Miquelón y Guyana Francesa. «Mi agradecimiento es especial a nuestros compatriotas de provincias pero también de los territorios de ultramar que me han situado en cabeza con una fuerza extraordinaria que me conmueve. Esta Francia demasiado olvidada, nosotros no la olvidamos».

Y vislumbró Le Pen «un quinquenio que viene con prácticas terribles ante las que Macron no hará nada, no hará nada para reparar la fractura». «Tras estas elecciones, se recompone la política de este país. Se han borrado los partidos que antes dominaban, y esta corriente nacional somos la alternativa. Este partido no ha terminado, en una semana llegan las legislativas con lo que supone para la representatividad parlamentaria», finalizó Le Pen.