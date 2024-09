La población extremeña de Olivenza (Badajoz) ha vivido durante años en placentera y apacible convivencia con Portugal. Pero este fin de semana se ha revivido la llamada cuestión de Olivenza (la histórica reivindicación territorial que mantiene Portugal sobre las villas de Olivenza y Táliga) tras el sorprendente anuncio del ministro de Defensa portugués, Nuno Melo, de despertar una vieja reclamación a España: que entregue Olivenza, justo en la frontera de ambos países. La cuestión ha llegado nada y nada menos que a la CIA.

«Olivenza es portuguesa, naturalmente, y no es ninguna provocación», dijo Nuno Melo en declaraciones a los medios. Melo terminó desvinculando sus declaraciones del Gobierno portugués, pero insistió en reclamar que Olivenza es Portugal.

Se basaba en lo estipulado en el Tratado de Alcañices en 1297 entre la Corona de Castilla y Portugal, por el que el municipio pasó al país vecino, aunque Olivenza volvió a la soberanía española durante la Guerra de las Naranjas, con la firma del Tratado de Badajoz en 1801.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha pronunciado este lunes sobre la polémica, que ha defendido la «españolidad» de la localidad pacense de Olivenza: «Desde luego desde Extremadura vamos a seguir defendiendo la españolidad de nuestro pueblo que es Olivenza… no cabe discusión», ha asegurado, remarcando que no comparte la «opinión personal» del ministro de Defensa de Portugal.

La CIA, Olivenza y Portugal

Lo curioso de esta polémica que es viene de tantos años atrás es que la CIA la ha incluido en su famoso The World Factbook. The World Factbook, también conocido como el CIA World Factbook, es una publicación anual de la Agencia Central de Inteligencia con información básica acerca de diversos países del mundo. En este informe se menciona a España y Portugal por la reclamación de Olivenza. Esta inclusión ha sido considerada por algunos medios españoles como un reconocimiento injustificado del conflicto entre España y Portugal por la soberanía de Olivenza que las autoridades españolas niegan existir.

La inclusión de Olivenza en el citado informe de la CIA demuestra que la Agencia de Inteligencia de EEUU la tiene catalogada como zona de conflicto internacional, un lugar que para la Inteligencia norteamericana es equiparable a zonas tan conflictivas como pueden ser Kachemira o Gaza.

No obstante, y en defensa de Portugal, cabe recordar que ya en 2003, cuando se hizo público The World Factbook de la CIA, el Gobierno portugués, por boca de su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Martins da Cruz, manifestó al respecto de la publicación de la CIA que la cuestión de Olivenza «está congelada y no debe reabrirse», asegurando que «el problema de Olivenza está congelado desde el Tratado de Viena de 1815», rechazado por España, que se negó a ceder el territorio a Portugal, aunque no descartó que la cuestión pueda resolverse «en otro momento».