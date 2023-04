Lluvia de críticas a la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, por una visita sorpresa a Nashville para reunirse con los legisladores demócratas expulsados de la Cámara de Representantes del estado de Tennessee de una protesta dentro de la Cámara por el control de armas, pero no con los heridos ni los familiares del tiroteo masivo durante la semana pasada del colegio Covenant a manos de una transexual que provocó la ulterior manifestación.

Harris elogió a los suyos en un feroz discurso y se refirió al supuesto «coraje» de sus compañeros de partido, pero no mencionó de manera alguna a los verdaderos héroes del colegio atacado unos días antes y que sacrificaron sus vidas para salvar las de los demás, como fue el caso de Evelyn Dieckhouse, de nueve años, quien dirigió sus compañeros de clase a un lugar seguro y activó la alarma contra incendios en un acto de notable valentía. Instantes después fue asesinada por Audrey Hale de 28 años.

Tampoco la vicepresidenta de EEUU recordó a Catherine Koontz, que corrió tras oír los disparos a proteger a sus alumnos y también murió acribillada por los disparos de Hale. En lugar de acudir a consolar y abrazar a las familias de las víctimas, Kamala Harris prefirió felicitar a los legisladores expulsados. Justin Jones y Justin Pearson, los dos representantes demócratas amonestados, se han convertido rápidamente en héroes para la izquierda estadounidense. Gloria Johnson, la tercera demócrata de la legislatura en protestar junto a sus compañeros, no fue expulsada. Johnson, de 60 años, que es blanca, dijo que se salvó de la sanción por el color de su piel. Kamala Harris señaló que Jones y Pearson estaban siendo silenciados y reprimidos por defender la vida de los escolares.

La Casa Blanca también dijo horas después que Biden habló con Jones, Pearson y Johnson a través de una conferencia telefónica, agradeciéndoles «su liderazgo en la búsqueda de prohibir las armas de asalto y defender nuestros valores democráticos». Pero no sólo eso, Biden escribió en Instagram compartiendo una imagen de sí mismo en una videollamada con los tres: «Hoy temprano, hablé con los representantes Jones, Pearson y Johnson para agradecerles su liderazgo y valentía frente a un flagrante desprecio por los valores democráticos de nuestra nación». El presidente invitó a las tres a visitarle a la Casa Blanca próximamente, mientras aún no ha extendido una invitación similar a los dos oficiales de la policía que se enfrentaron a Audrey Hale durante su ataque que acabó con la vida de 3 niños y 3 empleados del colegio Covenant, cuyo alcance podría haber sido mayor si no la hubieran neutralizado.

La expulsión de Jones y Pearson generó acusaciones de racismo hacia la bancada republicana. Sin embargo, los representantes de dicha formación negaron que la raza hubiera sido un factor en la decisión. Los líderes republicanos dijeron que las acciones emprendidas fueron necesarias para evitar sentar un precedente de tolerar las interrupciones de los procedimientos de la Cámara de Representantes por parte de los legisladores a través de protestas. El representante estatal republicano, Gino Bulso, señaló que los tres demócratas habían «efectivamente llevado a cabo un motín». La mayoría de las legislaturas estatales tienen la potestad de poder expulsar a los miembros, pero generalmente se trata un castigo que rara vez se usa para los legisladores acusados ​​​​de faltas graves.

Las reacciones en las redes sociales contra la manera de actuar de Kamala Harris fueron notables. Así, el actor Rob Schneider manifestó que «Kamala Harris se retrata a sí misma. Visita Nashville cuando la Cámara de expulsa a 3 legisladores demócratas, pero no visita cuando 3 niños de nueve años son asesinados».