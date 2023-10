OKDIARIO en el apoteósico cierre de campaña de Milei en Argentina: «¡La casta tiene miedo!»

Más de 15.000 personas colgaron el cartel de completo en el Movistar Arena de Buenos Aires para el cierre de campaña del candidato Javier Milei (La Libertad Avanza) este miércoles a sólo cuatro días de las elecciones del domingo en las que si consigue un resultado aplastante este economista libertario de 52 años podría ser proclamado presidente de la Nación.

«¿Quién toca aquí?», pregunta el taxista. «No, no es un concierto; es el acto de Milei», responde el periodista. Las colas kilométricas de miles de jóvenes con banderas de Argentina en la calle Corrientes podrían haber sido las que se ven en cualquier concierto de una banda de rock, sólo que esta esta vez el rockstar es un liberal que ha provocado un fenómeno político como nunca antes se había visto en la Argentina.

Una auténtica fiesta en la que el telonero fue el profesor Alberto Benegas Lynch (h), el padre espiritual de los liberales argentinos al que Milei le pidió prestada su famosa definición de liberalismo como «el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad». Ayer algunos que fuimos alumnos de Benegas Lynch tuvimos que pellizcarnos al ver a esos miles de jóvenes provenientes de los estratos más humildes de la provincia de Buenos Aires gritar «¡libertad, libertad!» y aplaudir las citas sobre el déficit de Milton Friedman y Gary Becker que mencionaba el catedrático.

Milei recordó una anécdota curiosa que explica por qué tuvieron que pasar 8o años para volver a ver al liberalismo resurgir en Argentina. «¿Se acuerda, Profe, -dijo mirando a su mentor- cuando usted me dijo que no me meta en política porque me necesitaba para la batalla cultural. Y yo le dije ‘Profe, ni en pedo, esto a mí no me gusta’. Mire dónde estamos. Mire lo que es el orden espontáneo», dijo recordando el concepto de Hayek. El mismo Hayek que tuvo la culpa de enviar a los intelectuales liberales al Parnaso de las ideas mientras la política la dejaban en manos de la izquierda.

Con la música de Panic Show, La Renga, y una versión de Provócame de Chayanne en la que se llama a votar a Milei, miles de personas vibraron en el Movistar como si fuera un concierto de AC/DC, lanzaron cánticos contra el kirchnerismo, los radicales y el Vaticano y ovacionaron a su líder que emitió un mensaje en clave presidencial: «Estamos frente a un momento histórico de hacer el punto de inflexión. Los invito a preguntarse qué país quieren para sus hijos, si quieren el país de la decadencia o el de la libertad y la libertad que alguna vez supimos tener», dijo Milei.

«Lo que queremos es volver a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de un prócer como Esteban Echeverría, en el que se resume todo el ideario que hizo de nuestro país un faro de libertad para todos los habitantes del mundo. Eso es en esencia, nuestra propuesta. Esas ideas plasmadas en la Constitución de Alberdi de 1853 y puesta en marcha a partir de 1860, donde de ser un país de bárbaros en 35 años, nos convertimos en la primera potencia mundial», recordó.

Y no podían faltar los misiles de Milei a la casta «que no sólo se compone de los políticos ladrones sino que también está formada por los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a sus trabajadores y los periodistas y micrófonos ensobrados que son cómplices de este sistema empobrecedor junto a los políticos chorros (ladrones)».

Milei estuvo acompañado en el escenario por la compañera de fórmula, Victoria Villarruel (la más ovacionada); la candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo; el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra; los postulantes a diputados Bertie Benegas Lynch, Marcela Pagano, Lilia Lemoine, Oscar Zago y Diana Mondino, entre otros. También se subió al escenario David Adrián Martínez, conocido como El Dipy, candidato en La Matanza.