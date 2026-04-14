La nueva norma europea que transformará los móviles en España a partir de 2027

La Unión Europea está apostando por un modelo más sostenible. Para ello, Bruselas sigue dando pasos para reducir el impacto ambiental en todos los sectores, desde la energía hasta el transporte. El objetivo es avanzar hacia una economía más eficiente y menos dependiente de los recursos contaminantes. Por ello, se establecerá una nueva norma que afecta a los móviles en España.

La tecnología se ha convertido en uno de los sectores más relevantes, ya que con bastante frecuencia una porción considerable de la población renueva sus dispositivos electrónicos. Esa renovación genera anualmente millones de residuos.

Para evitar este problema, la Unión Europea ha aprobado nuevas normas dentro del reglamento que afectarán directamente a los móviles que se comercialicen en los estados de la unión. A partir de 2027, tendrá que cumplir una serie de requisitos orientados a alargar su vida útil y facilitar su reparación.

Nueva función de los móviles en España

Uno de los cambios más relevantes es la obligación de que las baterías sean más duraderas y mantengan un alto rendimiento durante más ciclos de carga. A eso hay que añadir que los fabricantes deberán garantizar que estas puedan ser reemplazadas por los mismos usuarios sin tener que cambiar de dispositivo.

La normativa también obligará a todas las marcas en España y en el resto de la UE a facilitar el acceso a piezas de repuesto durante algunos años y ofrecer actualizaciones de software durante un periodo mínimo. Europa busca con esto combatir la obsolescencia programada y fomentar que los dispositivos puedan utilizarse durante más tiempo.

Estas nuevas normas no se aplicarán de forma inmediata, a pesar de que el marco legal ya está definido. Los fabricantes tendrán un periodo de adaptación antes de su entrada en vigor en 2027, cuando ya será obligatorio que todo móvil que se venda en la Unión Europea se ajuste a estos criterios comunes.