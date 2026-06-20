Muere una persona tras el choque de dos trenes de mercancías en Múnich

Una persona ha muerto por el choque de dos trenes de mercancías sobre un puente. El accidente se ha producido en la ciudad alemana de Múnich.

Los dos trenes chocaron sobre la 1:40 horas de la madrugada en un puente situado en el distrito de Milbertshofen. Tras el impacto, dos vagones de uno de los trenes descarrilaron y cayeron desde una altura de unos cinco metros.

Al llegar la policía, se encontraron con que los vagones estaban apoyados parcialmente sobre la carretera situada bajo el puente. Allí, los bomberos los aseguraron para reducir el riesgo de que siguieran deslizándose.

«Al hacerlo, encontraron a un hombre que había sufrido heridas letales durante el accidente. Por suerte, en el momento de la colisión, no había otras personas en el entorno del puente», indicaron en un comunicado.

Los servicios de emergencia fueron alertados de la colisión en el distrito norteño de Milbertshofen y unos 60 efectivos de emergencia acudieron al lugar, según explicó un portavoz del departamento de bomberos.