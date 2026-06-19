Varios heridos tras chocar dos trenes en el norte de Londres

Las autoridades británicas informan del choque de dos trenes producido este viernes en el área de Bedford, al norte de Londres.

Los equipos de Bedfordshire Fire and Rescue se han trasladado al lugar del incidente después de recibir el aviso para atender a los heridos. De acuerdo con el diario The Telegraph, el choque habría ocurrido alrededor de las 17:15 hora británica (16:15 GMT), entre dos trenes de Nottingham y Corby.

Por el momento, no hay información oficial sobre el número de pasajeros o el estado en el que se encuentran. El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra ha enviado varias ambulancias, incluyendo una aérea, al lugar del accidente en la vía férrea. Además, la Policía pide a la gente evitar la zona: «Entendemos que la gente esté preocupada por sus familiares o amigos que pudieran haber viajado en los trenes implicados en el incidente ocurrido cerca de Bedford. Pedimos a la población que no se desplace al lugar de los hechos y que espere a recibir más información de los servicios de emergencia».

We understand that people are concerned about relatives or friends who may have been travelling on the trains involved in the incident near Bedford. We’re asking people not to travel to the scene and await further updates from emergency services. Please follow @BTP for updates. — Bedfordshire Police (@bedspolice) June 19, 2026

Shola Mene iba en uno de los trenes que ha chocado contra otro en Bedford y ha narrado a BBC que el momento de la colisión fue como una «gran explosión».

La compañía ferroviaria informó que los servicios desde la estación de London St Pancras a Nottingham, Derby y Leicester se verían interrumpidos durante el resto del día y aconsejó a los pasajeros que no viajaran. Los trabajadores de la Oficina de Investigación de Accidentes Ferroviarios (RAIB) se encuentran en el lugar recopilando pruebas.

La ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, expresó su «profunda preocupación» tras conocerse la noticia.

«Me preocupan profundamente las noticias sobre la colisión entre dos trenes de pasajeros de East Midlands Railway. Quiero expresar mi agradecimiento a los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar del suceso, atendiendo a los afectados. Estamos colaborando de forma urgente con el sector ferroviario y los socios locales para prestar apoyo a los pasajeros», escribe en redes sociales la ministra,