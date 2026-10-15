Miles de estudiantes asedian ministerios y el Parlamento en Tirana en la jornada más violenta de la Revolución de los Flamencos

El centro de Tirana, capital albanesa, se ha transformado este miércoles en un escenario de enfrentamientos prolongados cuando miles de estudiantes y jóvenes se enfrentaron a la policía durante más de diez horas. Lo que comenzó como una concentración por mejoras en la educación ha derivado en incendios, barricadas, ataques a edificios públicos y destrozos en negocios privados, en la jornada más intensa desde que arrancara, hace casi cinco meses, el movimiento conocido como Revolución de los Flamencos.

Los manifestantes se concentraron inicialmente frente al Ministerio de Educación, reclamando mejores condiciones en las universidades y residencias, reducción de costes de estudio, más ayudas económicas y perspectivas laborales reales tras graduarse. La protesta se extendió rápidamente hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, el de Justicia, la oficina del primer ministro Edi Rama, el Parlamento y la sede del Banco Central. Parte del edificio del Ministerio de Educación ardió, al igual que una sucursal del Raiffeisen Bank y otros locales cercanos.

Contenedores de basura, bancos y árboles servían de combustible para las llamas, mientras se levantaban barricadas con vallas arrancadas y neumáticos que cortaron varias avenidas principales.

La policía ha respondido con cañones de agua, gases lacrimógenos y cargas, según se aprecia en las imágenes difundidas por medios locales y agencias internacionales, que muestran a grupos de jóvenes, muchos de ellos encapuchados, lanzando piedras, adoquines y, en algunos casos, cócteles molotov. También se han producido asaltos a comercios. Además, un diplomático austriaco ha resultado herido por una pedrada.

Al menos una veintena de personas resultaron heridas (entre ellas varios agentes y algún periodista) y hay más de 40 detenidos, aunque las cifras varían según las fuentes.

Qué es la Revolución de los Flamencos

Las reivindicaciones educativas se enmarcan en un descontento más amplio: desde finales de mayo, la Revolución de los Flamencos agrupa a activistas ambientales, vecinos de la costa, estudiantes y ciudadanos de a pie que rechazan un ambicioso proyecto turístico de lujo en la zona protegida de Zvërnec y la isla de Sazan, en el Adriático.

El plan, respaldado por el Gobierno de Edi Rama y vinculado a inversiones de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, amenaza, según los organizadores, el hábitat de los flamencos rosados que dan nombre al movimiento. Lo que empezó como una protesta ecológica se ha convertido en una exigencia general de dimisión del primer ministro, acusaciones de corrupción, falta de transparencia y un sistema político percibido como cerrado a las nuevas generaciones.

La oposición democrática, liderada por Sali Berisha, ha apoyado públicamente a los estudiantes, a quienes califica de «leones». Desde el Ejecutivo, la viceprimera ministra Albana Koçiu ha pedido «calma, moderación y prudencia» y ha advertido de que «Albania no necesita arder para cambiar».