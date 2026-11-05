Al menos 11 vuelos hacia destinos europeos aterrizan de emergencia tras recibir alertas por bomba

11 aviones con destino a ciudades europeas han sufrido este jueves amenazas de ataques de bomba y han obligado a los pilotos a realizar aterrizajes de emergencia, sin contratiempos en todos los casos. Estas incidencias se suman a las que se vieron el pasado martes en otros siete vuelos que, también, destinaban a ciudades europeas.

Una de las aeronaves que volaba de Helsinki a Roma, de la compañía Finnair, ha sido escoltada por aviones de la Fuerza Aérea italiana tras recibir una amenaza de bomba, según la agencia Ansa. Otro vuelo en dirección a Viena desde Helsinki, de esta misma compañía, ha aterrizado en la capital austríaca sin ningún tipo de problema tras recibir el aviso de bomba, como ha podido confirmar un portavoz de Finnair.

Previamente, una alerta similar afectó a un Airbus A320 de Aer Lingus que viajaba de Dublín a Roma. El piloto tuvo que aterrizar de emergencia en la base militar francesa de Évreux, según notificó el gabinete de Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia. Tras un aterrizaje sin incidentes, los 151 pasajeros y seis tripulantes fueron evacuados para permitir que un equipo de artificieros inspeccionara el interior del avión.

Otro caso ha sucedido en Bulgaria. Han informado de tres aterrizajes de emergencia (procedentes de Copenhague, Madrid y Londres) debido a amenazas de bomba. Por otra parte, fuentes oficiales confirmaron que un vuelo de la aerolínea LOT procedente de Varsovia ha aterrizado en Bruselas tras una alerta. La policía checa ha informado a media mañana de amenazas de bomba en cuatro aviones con destino a Praga.

Precedentes en la misma semana

El pasado martes se vivieron estas mismas incidencias con destino a ciudades europeas: Varsovia, Sofía, Roma y Murcia. Tuvieron que desviar a siete aviones por el mismo caso: amenaza de bomba. Los vehículos fueron movilizados por artificieros y, finalmente, no hallaron explosivos.