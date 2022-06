Al menos dos muertos y varios heridos graves en un tiroteo en una discoteca gay de Oslo

Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas graves -los primeros datos comunicados hablande hasta 14- en un tiroteo sucedido esta madrugada en un bar de ambiente gay en la ciudad de Oslo, capital de Noruega. Poco después del incidente, un sospechoso ha sido detenido cerca del lugar de los hechos.

El ataque tuvo lugar en torno a la 1 de la mañana local -misma hora que en la España peninsular-, en un céntrico local de ambiente gay -el London Pub- que estaba especialmente concurrido, puesto que Oslo celebra este fin de semana sus actos del Orgullo Gay, con la cabalgata principal este sábado. Según los primeros reportes ofrecidos por la policía local, no se tiene constancia de que se trate de un atentado contra la comunidad LGTB. Pero, según ha explicado una testigo al diario local Verdens Gang, el atacante parecía «seleccionar con cuidado los objetivos a los que disparar». Según esta testigo, «cuando me di cuenta de que lo que estaba pasando era serio, corrí. Había un hombre cubierto en sangre en el suelo».

Un periodista de la televisión estatal noruega NRK se encontraba cerca sel lugar del ataque y ha explicado que «vi un hombre llegar con una bolsa, sacó un arma y empezó a disparar». Otro testigo ha relatado al mismo canal que fue alcanzado por cristales que habían salido volando. «Estaba fuera del local cuando todo ocurrió, escuché un disparo y fui alcanzado por un cristal», exponía, «entonces se escucharon más y más disparos, así que me metí dentro del local y traté de llevarme a todas las personas que pude conmigo».

Otro testigo relataba que vio bastantes personas heridas en el lugar, «al principio la gente no sabía lo que estaba ocurriendo, pero había bastante pánico en el ambiente».

Breaking: Police confirm that 2 people are dead, multiple injured, following a shooting at a gay bar in Oslo, Norway. pic.twitter.com/vldkFE5h9H

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 24, 2022