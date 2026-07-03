Keiko Fujimori ya es oficialmente presidenta de Perú tras imponerse en las elecciones

Keiko Fujimori ya se ha convertido oficialmente en la nueva presidenta de Perú este viernes, después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le haya dado la victoria sobre el candidato Roberto Sánchez en la segunda vuelta de los comicios que se celebraron el pasado 21 de junio. Fujimori se convierte oficialmente en la novena presidenta del país en apenas una década, y en la primera mujer en presidir el país, tras un ajustado recuento de votos que ha durado varias semanas y tras el que se ha impuesto por menos de 50.000 votos a su rival.

«Proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Iguchi como presidente de la República, a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente para el periodo 2026-2031», ha dicho Robert Burneo, presidente del JNE, tras la lectura de los resultados cosechados por los candidatos de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú.

El presidente del JNE ha indicado que la elección de Fujimori como presidenta del país «nace de la voluntad soberana de millones de peruanos, que han decidido libremente quién conducirá el destino de la República durante» los próximos cinco años. Burneo ha considerado también que estas elecciones han «representado uno de los mayores desafíos democráticos, organizativos e institucionales» de la historia reciente de Perú.

Es la cuarta ocasión en la que Fujimori se ha presentado a la presidencia de Perú. Las tres veces, en 2011, 2016 y 2021, quedó en segundo lugar. La nueva presidenta de Perú ha superado a Sánchez por apenas 49.641 votos, lo que supone una diferencia del 0,27%. La dirigente conservadora ha reaccionado a la proclamación con un mensaje en sus redes sociales donde ha manifestado su «profundo agradecimiento» por la «confianza» depositada por sus votantes.

«Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno», ha asegurado en la misma publicación, donde ya ha compartido los perfiles de su presidencia en redes sociales.

Horas antes, su rival en la segunda vuelta, el candidato Roberto Sánchez ha dicho en un vídeo difundido en redes sociales que Burneo, como presidente de la máxima autoridad electoral de Perú, «debería estar atendiendo el debido proceso», y ha considerado un «craso error» el acto convocado este viernes para proclamar el nuevo jefe de Estado del país.