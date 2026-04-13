Irán alaba «la postura humanitaria» de Pedro Sánchez ante «las atrocidades» de EEUU

El régimen teocrático de Irán ha ensalzado este lunes a Pedro Sánchez por su «postura humanitaria» ante «la agresión y las atrocidades» de Estados Unidos e Israel. El vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, ha publicado un mensaje en redes sociales en el que ha elogiado expresamente al presidente del Gobierno español, citando su cuenta oficial.

En su publicación, Aref ha subrayado que «el mundo debe distinguir entre el agresor y el defensor» y ha reclamado el respaldo de la comunidad internacional a la posición de Teherán. «Con base en la Carta de Naciones Unidas, Irán no busca nada más allá de sus derechos legales y la defensa de su seguridad nacional frente a cualquier intrusión y terrorismo de Estado», ha indicado el vicepresidente iraní, en referencia a las acciones de Washington y Tel Aviv.

«Aplaudimos a todos los que se han posicionado valientemente contra la agresión y las atrocidades, particularmente la postura humanitaria de Pedro Sánchez», ha indicado.

El presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo español se han mostrado críticos con la ofensiva desde su inicio, en un momento en que Washington y Teherán mantenían negociaciones activas para alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Esa postura ha generado tensiones diplomáticas con Estados Unidos e Israel, que han criticado con dureza las declaraciones y las decisiones adoptadas por Madrid, entre ellas la de impedir a las fuerzas armadas estadounidenses el uso de instalaciones militares en suelo español.

El elogio público del vicepresidente iraní a Sánchez, con mención directa a su cuenta en redes sociales, se produce en un contexto de creciente aislamiento diplomático del Gobierno español respecto a sus principales aliados occidentales como consecuencia de su posicionamiento ante el conflicto.