Una española en Israel: «No contamos con Sánchez para luchar por nuestra supervivencia frente al terrorismo»

Son Camila Salama, que vive en Jerusalén; Yael Macías Isr, que vive en Tel-Aviv; y Keren Beiderman Meiri, que vive en el norte de Israel, en la frontera con Líbano, frente a los terroristas de Hezbolá, financiados por la dictadura de los ayatolás de Irán para destruir Israel. En las tres entrevistas concedidas a OKDIARIO, se ofrece un relato centrado en la vida cotidiana de estas tres mujeres que residen en Israel bajo los misiles de la tiranía de los ayatolás de Irán, los ataques de los terroristas de Hamás, los cohetes de Hezbolá y los misiles de largo alcance de los terroristas hutíes de Yemen. Estos tres grupos terroristas son financiados por Irán. La española Camila Salama reconoce: «No contamos con Sánchez para luchar por nuestra supervivencia frente al terrorismo».

A través de sus testimonios, se describe cómo la población civil convive con alertas constantes, ataques con misiles y la necesidad de refugiarse en espacios seguros en cuestión de segundos, especialmente en ciudades como Tel-Aviv, Jerusalén y en zonas próximas a la frontera con Líbano desde el 28 de febrero, cuando empezó la operación de EEUU e Israel contra Irán.

Las entrevistadas reflexionan además sobre la percepción internacional del conflicto y expresan su visión de que la situación no siempre se comprende adecuadamente desde el exterior, reclamando mayor apoyo hacia Israel frente a grupos terroristas como Hamás y Hezbolá.

Camila: «Sánchez está contra Israel»

La española Camila Salama, que vive en Jerusalén, destaca la oposición de Sánchez contra Israel: «El gobierno español se ha puesto tan en contra de Israel y tan a favor de Hamás y de Irán cuando son terroristas. Irán ha declarado abiertamente que quiere eliminar Israel, esto lo saben todos».

En este sentido, resalta: «Entonces nos estamos defendiendo, o vivimos con angustia porque no podemos movernos fácilmente». La española explica qué hace cuando suena una alarma en plena calle: «Lo primero que hacen es que te bajan del taxi o del autobús, y hay que tirarse al suelo y protegerse, o buscar un refugio. Es difícil».

¿Qué pasa cuando suena una sirena?

«Primero está la alarma en el teléfono y luego hay que esperar a que suene la sirena. Entonces significa que ya sí que hay que entrar al refugio. Pero si no suena la sirena, no hace falta entrar», explica de cómo es el procedimiento. «Cuando es de noche es terrible porque nos corta el sueño, nos tenemos que levantar, nos hace polvo toda la noche. Entonces nos levantamos más tarde por la mañana. Se siente incertidumbre, rabia, impotencia, miedo», resalta Camila Salama de cómo es la vida.

«Con Sánchez no cuento»

La española reconoce que le gustaría que se reconociera que Israel lucha contra el terror: «Con Sánchez no cuento, pero me gustaría que los gobiernos reconocieran que la lucha de Israel es contra el terror, punto, y por su supervivencia. Si tenemos que defendernos, si hay terror, Líbano está siendo atacado por Israel para erradicar a Hezbolá, que es el brazo terrorista de Irán. Irán está reconocido como un país teocrático salvaje que ahorca, que mata a sus propios ciudadanos y que quiere destruir Israel. Entonces me gustaría que el mundo entendiera esta realidad y fuera solidario con esta situación, pero no lo es».

Camila Salama reflexiona sobre el odio contra Israel: «¿Por qué hay tanto antisemitismo? ¿Por qué no nos quieren? No lo sé. Es una cosa ya muy antigua, muy incomprensible. Porque nos hemos empeñado en tener un país y en seguir vivos. Desde el principio de los tiempos, Israel ha existido y quiere seguir existiendo. A pesar de que nos matan, a pesar de la expulsión de España por los Reyes Católicos, a pesar de todos los pesares, nosotros seguimos aquí».

Yael Macías Isr: la obsesión de Sánchez

La española Yael Macías Isr, de 32 años y residente en Tel Aviv, explica cómo su vida cotidiana ha cambiado desde el inicio del conflicto en la región, marcado por las alertas constantes y la necesidad de acudir a refugios. Trabaja en el sector de la ciberseguridad. Sobre la vida diaria, describe una rutina condicionada por las alertas: «Uno se acuesta pensando si las sirenas serán a las tres de la mañana o a las seis. Se acaba normalizando de alguna manera, aunque nunca del todo». Yael Macías Isr explica que no tiene hijos, algo que, en su opinión, influye en la forma de vivir la situación: «Cuando tienes niños, la experiencia es mucho más dura, tienes que despertarlos y correr al refugio. Aquí lo que haces es proteger tu vida, no es un simulacro».

En relación con la vida laboral y social, señala que intenta mantener cierta normalidad: «Voy al trabajo cuando puedo. En la oficina también tenemos refugio, así que nos protegemos con los compañeros. En la calle, cada uno busca el refugio más cercano». Sobre las alertas, afirma que la reacción es inmediata: «He escuchado cientos de sirenas desde que vivo aquí. No te acostumbras. Te paraliza un segundo y luego tienes que reaccionar rápido».

También describe la situación en Israel como un contexto de amenazas múltiples con ataques de grupos terroristas de Hamás y Hezbolá.

Sobre el impacto psicológico, reconoce el desgaste: «El problema es que esto no es sólo ahora. Venimos de una situación de guerra y tensión desde octubre de 2023. El cansancio es constante, la incertidumbre de cuándo será la próxima alerta». En cuanto al apoyo internacional, expresa una visión crítica: «No hay apoyo, ninguno. Desde España, menos aún. Hay una obsesión con lo que pasa aquí que no se entiende».

Finalmente, resume su postura sobre la situación actual: «Lo más duro es el desgaste continuo». No saber cuándo termina. Esa incertidumbre es lo que más agota».

«15 segundos para reaccionar»

Keren Beiderman Meiri, de 34 años, tiene dos hijos pequeños. Vive a apenas ocho kilómetros de la frontera con Líbano, en una zona donde la guerra no es una noticia lejana, sino una realidad diaria por los terroristas de Hezbolá. Cuando realiza la entrevista, lo hace desde la habitación segura de su casa, el espacio al que debe correr con su familia cada vez que suenan las sirenas. «Si hay una alerta, tenemos entre 15 y 30 segundos para refugiarnos», explica.

Una vida marcada por la guerra

Sitúa el punto de inflexión en los ataques de los terroristas de Hamás del 7 de octubre, a partir de los cuales la tensión en la frontera norte se intensificó: «Al día siguiente comenzaron los ataques de Hezbolá desde Líbano. En ese momento entendimos que estábamos en primera línea», relata.

Durante los primeros meses, su familia decidió abandonar temporalmente su hogar. Sin embargo, tras regresar, la situación volvió a empeorar con nuevas escaladas del conflicto.

El miedo constante a las sirenas

La rutina diaria está completamente condicionada por la posibilidad de un ataque terrorista. En casa, los niños saben qué hacer: correr hacia la habitación segura y esperar. Fuera, la incertidumbre es mayor. «Siempre voy pensando dónde podría refugiarme. Hay cruces en la calle donde no tengo dónde esconderme, y eso me da mucho miedo», explica.

Segundos para proteger a sus hijos

Una de las mayores diferencias respecto a otras ciudades es el tiempo de reacción ante un ataque: «En Tel-Aviv tienen más margen. Aquí tenemos 15 segundos. A veces ni eso», cuenta. Recuerda un episodio reciente: un cohete impactó en una guardería cercana pocos minutos después de que ella pasara por allí con sus hijos. «Pienso en lo que habría pasado si hubiera niños dentro…», afirma.

Los niños: principales víctimas

El impacto psicológico en sus hijos es uno de los aspectos que más le preocupa. Su hijo pequeño ha crecido en guerra. Su reacción automática al oír una sirena es pedir ser llevado al refugio. Su hija mayor muestra signos de ansiedad. «Le da miedo ir al baño por si suena una sirena y no puede llegar a tiempo al refugio», explica. La familia ha reducido al mínimo sus movimientos. Apenas salen de casa y los niños no asisten al colegio ni ven a sus amigos.