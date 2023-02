‘Fox News’ hace sangre con el ‘caso Don Lemon’ y la ‘CNN’ se hunde en audiencia

Al igual que hace 125 años los magnates de la prensa estadounidense, Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst fueron los protagonistas de un fiero enfrentamiento por ganar lectores, ahora los canales televisivos, CNN y Fox News, vuelven a protagonizar su enésima batalla tras casi dos años de tregua y todo por la caída imparable de audiencia de la CNN tras los escándalos de credibilidad de algunas de sus estrellas.

El último episodio afloró la semana pasada, concretamente el jueves. El presentador de la CNN Don Lemon hizo un comentario desafortunado sobre la candidata a las primarias republicanas, Nikki Haley, a la que descalificó por su edad como mujer y, en general, al colectivo femenino de quien dijo que su mejor momento vital se sitúa a los 20, 30 y, apurando, 40 años. Además de lo equivocado que fueron sus palabras, erró nuevamente al reiterarse en lo dicho y al perder la compostura ante sus compañeras de mesa. Lemon se disculpó en las redes, pero no lo hizo directamente a Nikki Haley. El aluvión de críticas en redes sociales por su, según cientos de internautas, comentario misógino y edadista obligó al presidente de la compañía Chris Licht a intervenir.

Don Lemon TRIGGERS female CNN panel into utter meltdown after SHOCKINGLY telling them they’re not in their “prime”🤡

El directivo de la compañía no sólo deploró acerca de lo dicho por su presentador estrella, sino que le exigió una disculpa interna con especial sensibilidad a las mujeres que trabajan en el canal. Lemon se disculpó, pero ya tiene un pie fuera de la compañía. No ha vuelto a presentar el programa matinal en las últimas dos jornadas y la cadena dice que es porque se ha cogido unos días de vacaciones. Los próximos días serán clave para conocer su futuro, aunque los resultados de audiencia a los tres meses de estrenar programa son los peores de la última década en esa franja horaria, según los datos que audita Nielsen.

Por el contrario, “Fox & Friends” el espacio que se emite a la misma hora en la competencia le triplica en telespectadores. El error de Lemon ha sido utilizado por Fox News para arremeter donde más le duele a la cadena creada por Ted Turner: su credibilidad y supuesta reputación. La programación del canal de noticias propiedad del magnate Rupert Murdoch lleva hablando de Don Lemon desde hace tres días. No hay espacio que apenas no le haya dedicado un tiempo mínimo a hablar del presentador rival lanzando dardos para ahondar en la crisis reputacional de CNN. Incluso han entrado de lleno algunos de sus comentaristas en la cuenta de Twitter de Lemon para sacarle los colores en público.

TUCKER CARLSON: THIS IS CNN – WHAT ON EARTH IS GOING ON OVER THERE? WHERE’S DON? – DON LEMON IS STILL MISSING FROM HIS SHOW pic.twitter.com/yVSNT26mnH

— Stalin 🇺🇸 (@StalinCruz) February 21, 2023