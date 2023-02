El pasado jueves, uno de los presentadores estrella de la mañana en la cadena de televisión de izquierdas CNN, Don Lemon, lanzó unos comentarios machistas y misóginos sobre la rival de Donald Trump en las primarias republicanas a la carrera presidencial de EEUU, Nikki Haley, que podrían salirle caro al periodista si la tormenta no escampa. El presentador señaló a la política republicana y dijo durante una tertulia que ella «no está en su apogeo, porque sólo las mujeres que están en sus 20, 30 o 40 años pueden decir que están en su mejor momento».

La reacción de la mesa, formada precisamente por las periodistas Poppy Harlow y Kaitlan Collind, fue inmediata. La primera, con mirada de asombro, le preguntaba a qué se refería con que las mujeres a la edad de Haley no estaban en su mejor momento, a lo que el presentador, en lugar de tratar de salir airoso de la situación que había creado, se enfangó aún más: «No es que yo esté de acuerdo, es lo que dice Google. Cuando le preguntas a Google por la mejor edad de una mujer, te dice que es en la veintena, treintena o a sus 40», replicó.

La contertulia más veterana, Harlow, le llamó la atención: «¿Qué quieres decir con ello? ¿Apogeo para cuidar niños o para conducir ebria?». Cuando terminó el embarazoso debate sobre la edad de los políticos y la diatriba hacia quien ya es la primera rival a la que se enfrentará Trump en las primarias del Partido Republicano, Poppy Harlow abandonó el estudio y ya no regresó al programa.

Desde el pasado jueves, el presentador está desaparecido de la primera línea en la CNN. No apareció en su programa el viernes ni tampoco este lunes. La cadena de TV asegura que se ha cogido unos días de vacaciones, pero hay quien sostiene que ha sido relevado.

Reacción de Nikki Haley

La reacción de la propia Nikki Haley llegó al día siguiente cuando señaló en una entrevista que «siempre hago explotar la cabeza de los ‘progres’. No pueden soportar el hecho de que haya una mujer, conservadora y procedente de una minoría racial, que no esté militando en la izquierda».

Horas después de su comentario desafortunado en directo, Don Lemon publicó en redes sociales un mensaje de disculpas, sin hacer mención expresa a Nikki Haley: «La referencia que hice esta mañana al ‘apogeo’ de la mujer fue ingenua e irrelevante, como han dicho colegas míos y mi círculo más cercano, y lo lamento. La edad de una mujer no la define, ni personal, ni profesionalmente. Conozco a un gran número de mujeres en mi vida que dan muestra de ello cada día».

Desde entonces, Lemon no ha vuelto a hacer comentario alguno, mientras las críticas no han parado de producirse. «Interrumpiste y discutiste con una mujer que quería dar su opinión», le dijo la comentarista de Fox News, Katherine Timpf. La abogada de Trump, Jenna Ellis, también salió al paso de la polémica suscitada y le preguntó al presentador de CNN: «¿Qué es lo que, para ti, define a una mujer, Don?». También desde el feminismo estadounidense ha pedido su cese inmediato. Así, la activista Shannon Watts le reprocha que sus comentarios no sólo fueron «ingenuos», sino «machistas y discriminatorios de la edad».

Respuesta de la CNN

El presidente de la cadena de noticias CNN, Christ Licht, también ha visto obligado a intervenir por el alcance de la polémica y debido a los malos resultados que Lemon viene arrastrando desde que pasó del prime-time nocturno a las mañanas de la televisión. En una reunión informal, que se celebró el mismo jueves, varios trabajadores llamaron la atención sobre la situación vivida en la mañana de la que el directivo que salir lanzando una dura reprimenda sobre el proceder de Don Lemon: «Estoy decepcionado».

Si al principio fueron los medios más combativos con las políticas del presidente Biden, como FoxNews y el New York Post, quienes recriminaron las palabras hacia Nikki Haley y las mujeres en general, hasta un periódico cercano a la CNN como el New York Times ha filtrado las palabras del presidente de la cadena de noticias: «Sus comentarios fueron molestos, inaceptables, injustos para sus invitados y, en última instancia, una gran distracción para lo que es el trabajo de esta organización», concluyó Licht según el Times.

Don Lemon ha realizado dentro de la cadena unas disculpas bastante más locuaces de las que había publicado previamente en redes sociales: «Lo siento… No quise lastimar a nadie. No quise ofender a nadie. Las personas más cercanas a mí en esta organización son mujeres».