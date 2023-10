Hamás ha sometido a una terrorífica lluvia de cohetes a Tel Aviv, capital de Israel, la noche de este jueves. Sólo el escudo antimisiles llamado Cúpula de Hierro ha salvado a la población civil israelí de centenares de muertes. De hecho, las autoridades judías han llevado a cabo búsquedas de heridos o atrapados entre escombros tras la lluvia de cohetes de Hamás. Además, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento ha tenido que acudir a varios puntos de la ciudad donde se originaron incendios.

Terrorattacken auf die Zivilisten in Tel Aviv heute Abend. Wie kann das sein? Weil die Hamas ihre Raketenwerfer in Wohngegenden verschanzt und Israel eben nicht wahllos Zivilisten in Gaza umbringen will. #israel pic.twitter.com/W3obA69s49

