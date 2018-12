May advierte de que un segundo referéndum sobre el Brexit dividiría más aún al país

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha alertado de que celebrar un nuevo referéndum sobre la salida del país de la Unión Europea “rompería la fe” de los británicos y podría provocar “daños irreparables” a la esfera política británica.

A pesar de que Londres se acerca a la fecha límite para lograr la aprobación del acuerdo impulsado por May sobre el Brexit y de que Bruselas no ofrece concesiones algunas para lograr un mayor apoyo al texto acordado, May ha subrayado la importancia de que no se celebre otro referéndum al respecto.

En este sentido, el Gabinete británico ha advertido de que dicha consulta podría dividir aún más el país y constituiría una traición para los votantes que se mostraron a favor de abandonar el bloque comunitario en 2016.

Esto podría aumentar la posibilidad de que Reino Unido deje la UE sin un acuerdo en menos de cuatro meses. May tiene previsto dirigirse este lunes a los diputados para pedirles que “no acaben con la fe de los británicos por intentar celebrar otro referéndum”.

Un pacto “muerto”

La mayoría del gabinete de la primera ministra británica cree que el plan para que Reino Unido abandone la Unión Europea tal y como fue pactado entre Bruselas y la mandataria está “muerto”, y ya no descartan por completo la posibilidad de celebrar un nuevo referéndum sobre la permanencia del país en la UE, según fuentes del diario británico The Times.