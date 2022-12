Cada vez más las sombras de sospecha del Qatargate se extienden dentro del Parlamento Europeo. De hecho, los parlamentarios que se reunieron el pasado 24 de noviembre para votar una resolución sobre los derechos humanos en Qatar se encontraron en un primer momento con un texto descafeinado, edulcorado que más que condenar las violaciones de los derechos humanos en el país árabe le felicitaba por unos supuestos logros. Así, recogía expresiones como: «el Parlamento Europeo elogia el papel de Qatar», «las reformas emprendidas en Qatar constituyen un ejemplo para la región del Golfo», «el Parlamento Europeo apoya los esfuerzos de Qatar…», «acoge con satisfacción la cooperación de Qatar…», «acoge con satisfacción el compromiso del ministro de Trabajo de Qatar…», «pide a las autoridades cataríes que prosigan sus esfuerzos» o «acoge con agrado la profunda preocupación manifestada por Qatar…».

Es decir, tan sólo incluyó en dos ocasiones el verbo «condenar» frente a las ocho veces que empleaba la expresión «satisfacción·», o las tres del «esfuerzo qatarí», otra para «elogiar» y una expresión final que «apoyaba a Qatar». Algo increíble para un documento que tenía en principio otra finalidad. El malestar que se generó en buena parte de los parlamentarios fue tal que se presentaron decenas de enmiendas que quisieron alterar la redacción inicial impulsada desde el grupo parlamentario socialista a través del eurodiputado español Ignacio Sánchez Amor, muy amigo de la eurodiputada socialista acusada por corrupción, Eva Kaili, a quien la Policía le incautó 150.000 euros en su domicilio y una maleta llena de billetes con la que su padre fue interceptado por la policía mientras intentaba escapar de Bélgica.

De hecho, en la mañana de la votación, la cuenta de Twitter del propio grupo socialista decía: «Hemos liderado las negociaciones de la resolución del Parlamento Europeo sobre las violaciones de derechos humanos en Qatar que se votarán hoy en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA en curso. Nuestro negociador, Nacho Sánchez Amor tiene más detalles».

We have led the negotiations on the European Parliament’s resolution on #HumanRightsViolations in #Qatar that will be voted on today in the context of the ongoing FIFA World Cup.

Our negotiator @NachoSAmor has details👇https://t.co/BodRMBsbVp

— S&D Group (@TheProgressives) November 24, 2022