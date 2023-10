Argentina decide entre acabar con la pesadilla kirchnerista… o prolongarla. Treinta y cinco millones de argentinos son convocados este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente de Argentina divididos entre tres candidatos: el libertario Javier Milei (La Libertad Avanza), el kirchnerista Sergio Massa (Unión por la Patria) o la socialdemócrata Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).

Para ganar en primera vuelta el candidato debe obtener más del 45% de los votos, o más del 40% con una diferencia mayor a 10 puntos respecto al segundo. Si ningún candidato consigue la victoria, Argentina acudirá a una segunda vuelta o balotaje entre los dos candidatos con más votos que tendrá lugar el 19 de noviembre. Los sondeos apuntan a que de esta primera vuelta no saldrá el vencedor definitivo, aunque también es cierto que fueron realizados por las mismas empresas demoscópicas que no vieron venir el fenómeno Milei en las pasadas elecciones de agosto.

Javier Milei (La Libertad Avanza)

Javier Gerardo Milei era hasta hace sólo unos años un histriónico tertuliano televisivo cuyos ataques de cólera contra los «zurdos» disparaban las audiencias. Jamás pensó en meterse en política dada la ancestral costumbre que tenían los liberales argentinos de dejar la política en manos de la izquierda para poder dedicarse a tiempo completo a la tan honorable como estéril batalla de las ideas.

«No somos políticos. Creemos que nuestra decadencia tiene su origen en la propia forma de pensar de los argentinos. Si nos metiéramos en la política institucional, como actualmente lo hacen otros liberales, el sistema nos comería crudos en seis meses. Sería tirar nuestro trabajo a la basura», escribía Milei en 2019. Pero un día a Milei un adversario lo retó a formar un partido político «si tanto le disgustaba lo que veía». «Lo hice y ahora ganamos las elecciones», presume el rockero y ex portero del Chacarita Juniors.

El Peluca es un brillante economista de 52 años defensor a ultranza del capitalismo en un país con índices de pobreza e inflación que no envidiarían la India y Venezuela. «El capitalismo es moralmente superior: propone el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, y por eso sus instituciones se basan en la propiedad privada, la competencia, la no intervención, la cooperación social, la división del trabajo, donde el éxito deriva de servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, cuyo corolario señala que, en palabras del profesor Alberto Benegas Lynch (hijo): el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo».

Milei aspira a que el país vuelva a refundarse en los principios liberales inspirados en las obras del estadista tucumano Juan Bautista Alberdi, autor de las Bases, y que convirtieron a la Argentina en una de las naciones más ricas del mundo hace casi más de 100 años.

¿Qué propone Javier Milei?

Dolarización de la economía

Supresión del Banco Central

Eliminación o reducción de los planes sociales

Retiro voluntario de empleados públicos

Reducción de los ministerios a ocho y «motosierra» al Estado

Defensa del aborto

Derecho a portar armas

Eliminación de la obligatoriedad de la Educación Sexual

Deportación inmediata de extranjeros que cometan delitos en el país

Sergio Massa (Unión por la Patria)

El candidato kirchnerista y actual superministro de Economía del Gobierno de Alberto Fernández puede presumir de seguir vivo electoralmente pese a dejar un país arrasado por la hiperinflación, la delincuencia y la corrupción. Gran parte de los argentinos no se explican cómo este camaleónico abogado de 53 años que llegó a romper con los Kirchner en 2015 -«no quiero que el kirchnerismo siga» o «voy a acabar con los ñoquis de La Cámpora»- hoy tenga posibilidades de pasar a segunda vuelta con una inflación superior al 140% y el dólar disparado por encima de los 1.000 pesos. Lo cierto es que no hay ningún misterio: el peronismo sí paga traidores cuando se trata de preservar sus poder y sus privilegios.

La hemeroteca del ex alcalde de Tigre es una galería de contradicciones y mentiras palmarias que muchos perdonan con el eufemismo de «pragmatismo». Porque no hay que olvidar que el candidato de Unión por la Patria llegó a ser uno de los mayores opositores a los Kirchner. Entre 2008 y 2009 fue jefe de Gabinete de la entonces gobernante Cristina Fernández (2007-2015), con quien posteriormente se enemistó, a raíz de lo cual fundó el Frente Renovador, una corriente crítica dentro del movimiento peronista. Pero a pesar de ello, en los últimos tiempos ha contado con la bendición de la ex presidenta (y actual vicepresidenta) para ser nominado como el candidato favorito de Unión por la Patria (nueva denominación asignada a la agrupación oficialista Frente de Todos, la alianza con la que el peronismo derrotó a Mauricio Macri en 2019.).

Casi todos los sondeos otorgan a Massa grandes posibilidades de pasar a segunda vuelta junto a Milei, con el que hizo pinza para hundir a Bullrich. Es más, hay sondeo disruptivo de Atlas Intel que le da ganador por encima de Milei: no es un dato menor dado que esta fue la empresa acertó los resultados de las elecciones del 23J en España. Massa está casado con Malena Galmarini, subdirectora de la Juventud en el Ministerio de Salud y Acción Social y con alto pedigrí peronista. El rostro de Galmarini se hizo viral cuando en un conocido programa de televisión llamó «hija de puta» a una periodista que investigaba el caso Insaurralde.

¿Qué propone Sergio Massa?

Plan Platita: comprar de votos a cambio de casi 7.000 millones de euros en prebendas y ayudas sociales.

Inflación: duplicar las exportaciones para hacer fuerte el Banco Central.

Garantizar las exportaciones para cancelar la deuda con el FMI.

Planes sociales: reemplazar los programas sociales por empleo formal.

Seguridad: utilizar sistemas de cámaras y de seguimiento al delito.

Crear una especie de FBI para combatir el narco.

Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio)

La candidata de Juntos por el Cambio (una coalición que incluye al PRO (Propuesta Republicana) de Mauricio Macri, a la centroizquierda de la Unión Cívica Radical (UCR) y a Coalición Cívica de Elisa Carrió) prometía ser la esperanza de una parte de los argentinos que temen a Milei, detestan al kirchnerismo y sólo quieren un país seguro y ordenado. Precisamente «un país ordenado» es el lema de Bullrich, que defiende mano dura para acabar con la delincuencia e, incluso, que «quien quiera estar armado, que ande armado». En un país donde han matado a una niña que iba al colegio para robarle el móvil, Pato es vista como una sheriff en pleno Far West.

Fue ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos (2000-2001) y de Seguridad Social (octubre-noviembre 2001) en el Gobierno del radical Fernando de la Rúa; y de Seguridad en el de Macri (2015-2019). Ha vivido toda su vida de la política y no hay color del espectro ideológico en el que no haya militado. Su firmeza contra el crimen y la lucha contra las huelgas y los piquetes callejeros le dieron fama de halcón entre las palomas macristas. Pero su campaña presidencial ha sido tan desastrosa que poco a poco se fue convirtiendo una caricatura de sí misma.

De ser la segunda formación política más votada en las primarias del pasado 13 de agosto, con un 28 %, la politóloga de 67 años se ha ido desinflando por su falta de carisma, su oculto pasado como terrorista en la organización Montoneros y algunos escándalos como los audios de su gurú económico, Carlos Melconian, en los que se le escucha ofreciendo cargos públicos a cambio de favores sexuales.

¿Que propone Patricia Bullrich?