Trump prescinde de Mcgahn, abogado de la Casa Blanca, por colaborar con el fiscal que le investiga

La tormenta no cesa en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que el actual abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, abandonará su puesto “en otoño”, después de un supuesto distanciamiento entre ambos a raíz de la cooperación brindada por McGahn al fiscal que investiga la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.

El abogado dimitirá “poco después” de que el juez Brett Kavanaugh sea confirmado como magistrado del Tribunal Supremo. “He trabajado con Don durante mucho tiempo y aprecio verdaderamente su servicio”, ha publicado el mandatario norteamericano en su cuenta de Twitter.

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018