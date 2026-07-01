Detenidos cuatro policías en Venezuela por robar dinero entre los escombros de un edificio tras los terremotos

Cuatro policías han sido detenidos en Venezuela acusados de apropiarse de «bienes económicos» entre los escombros de edificaciones derrumbadas por los terremotos. El hecho se ha producido desde el edificio Vallarta en Playa Grande, en La Guaira, el estado más afectado por los sismos.

Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) han denunciado los hechos y han expulsado a los agentes. En consecuencia, el CICPC ha emitido un comunicado en el que ha informado que los cuatro agentes serán presentados ante tribunales.

«Estos funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros», ha dicho el director del CICPC, Douglas Rico. «Se procedió a la separación definitiva e irrevocable de sus cargos de todos los funcionarios involucrados y se inició averiguación disciplinaria correspondiente para su destitución inmediata», han añadido.

La población venezolana ha grabado los hechos. Las imágenes muestran cómo varios ciudadanos enfrentan a un agente del CIPC. «¡Suéltalo, devuélvelo!» y «¡Suéltalo que lo vamos a romper!», gritan varios venezolanos al agente.

El agente lleva varios billetes de 100 dólares dentro de una bolsa de plástico. Los vecinos consiguieron arrebatarle la bolsa, que cifran en unos 10.000 dólares.

«Agradecemos a la ciudadanía que, con valentía y responsabilidad, denunció estos hechos y suministró el material que evidenció la irregularidad», dijo el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Venezuela.

Agradecemos a la ciudadanía que, con valentía y responsabilidad, denunció estos hechos y suministró el material que evidenció la irregularidad. — MPPRIJP (@MijpVzla) July 1, 2026

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha señalado que esos agentes «estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales», por lo que aseguró que «serán juzgados como corresponde». «Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos», expresó.

Por su parte, el partido opositor Primero Justicia ha denunciado el «aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen», quienes, en vez de «cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia».

No es la primera vez que la población denuncia este tipo de actos. Varios ciudadanos han denunciado también saqueos de televisiones y equipos electrónicos. Seis funcionarios del CICPC fueron detenidos en la Subdelegación San José de Barlovento, acusados de robar materiales en varias viviendas afectadas.