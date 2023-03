Las calles de París han comenzado a registrar protestas e incidentes más saberse que el Gobierno de Macron ha superado las dos mociones de censura contra la reforma de las pensiones aprobadas por decretazo. En varios vídeos subidos a las redes sociales ya se ven cargas policiales contra quienes protestan en la calle por la impopular medida de las jubilaciones.

Además, la calle ha recuperado en Francia imágenes de las protestas de los chalecos amarillos: los manifestantes quemando fotos de Emmanuel Macron. El presidente francés es el crisol donde se funde de nuevo el odio popular, en esta ocasión, por el decreto de la reforma de las pensiones. «Decapitamos a Luis XVI y podemos hacerlo de nuevo con Macron», coreaban la semana pasada los manifestantes en la Plaza de la Concordia de París, donde el rey fue guillotinado durante la Revolución Francesa.

PARIS BURNING: “We beheaded Louis XVI and we can do it again with Macron,” chant protesters at the Place de La Concorde in Paris, where the King was guillotined during the French Revolution. pic.twitter.com/JwyE8nsZsU

— John Moran (@RueDaungier) March 18, 2023