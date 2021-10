Joe Biden no se fía de Pedro Sánchez y prefiere apartarlo de la cumbre internacional con aliados que Estados Unidos organiza esta semana, una reunión en la que estarán presente hasta 30 países: desde potencias como Reino Unido, Alemania o Japón, pasando por estados clave en la lucha contra el cibercrimen como Israel, Rumanía o Corea del Sur, hasta naciones como Kenia, Nigeria o Estonia. De España, ni rastro.

Que España no es precisamente una prioridad para la Administración Biden es algo sobre lo que, cada vez más, abundan las pruebas. La alegría con la que las huestes del Gobierno español acogieron la llegada de Biden a la Casa Blanca no se ha visto, ni mucho menos, correspondida desde Washington. Al revés, el desdén del actual Gobierno estadounidense hacia el Ejecutivo español que fue tan explícitamente ilustrado en aquella persecución por los pasillos de la OTAN en Bruselas de Pedro Sánchez a Joe Biden no deja de materializarse con incómoda periodicidad para los intereses nacionales. El último ejemplo lo tenemos en una cumbre de ciberseguridad organizada por Estados Unidos esta semana en la que participan hasta 30 países aliados y en la que no aparece por ningún lado España.

La convocatoria la ha hecho la Casa Blanca y se trata de una cumbre virtual organizada por el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para tratar desde un punto de vista global la amenaza del ransomware. En el encuentro no participará tampoco Rusia, país que bien podría suponer actualmente la mayor amenaza mundial en cuanto al cibercrimen desde el punto de vista político, en tanto que el Kremlin suele aparecer como un sospechoso habitual directa o indirectamente en las operaciones por todo el globo. Biden no se fía de Putin, como tampoco se fía de España, país que tampoco ha considerado oportuno incluir en el encuentro.

Estos son los países, por orden alfabético, que sí forman parte de la alineación: Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, República Checa, República Dominicana, Estonia, Francia, Alemania, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kenia, Lituania, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Polonia, República de Corea, Rumanía, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

España «fuera de la democracia»

Estos países son, según ha explicado un representante de la Casa Blanca esta misma semana, «sólo aliados estrechos». Difícilmente puede considerarse a España, hoy por hoy, un aliado estrecho de Estados Unidos cuando hace escasas fechas un senador acusaba al Gobierno de Sánchez de «adoptar puntos de vista que están fuera de la democracia y los Derechos Humanos».

Y, además, quien hacía estas acusaciones no era un senador cualquiera, sino el máximo responsable de la comisión de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos, Bob Menendez, y, para más inri, también miembro del Partido Demócrata. Estas declaraciones las hacía en la ceremonia de nominación de la nueva embajadora que la Administración Biden envía a España, Julissa Reynoso, quien llega a Madrid con una clara misión: tratar de reconducir la proyección internacional del Gobierno español, al que desde Estados Unidos se mira con recelo. Y no sólo por la presencia de unos socios fieles aliados del bolivarianismo en Latinoamérica, sino porque desde EEUU se sigue con inquietud la labor de un ex presidente como José Luis Rodríguez Zapatero en el blanqueamiento de la narcodictadura de Nicolás Maduro.

Candidatura fallida al centro europeo

Hace poco menos de un año, España se llevaba otro revés internacional en materia de ciberseguridad cuando León se quedaba con las ganas de ser escogido como sede para el Centro Europeo de Ciberseguridad. La ciudad castellano-leonesa, sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), aspiraba a seguir creciendo como hub importante en esta materia, pero cayó en la votación que se celebró en diciembre del pasado año 2020.

La capital de Rumanía, Bucarest, fue la que se llevó el gato al agua para albergar el centro comunitario. Rumanía se ha convertido en un pujante polo en la industria de la ciberseguridad a nivel internacional y, por supuesto, forma parte de los 30 países convocados por Biden para esta cumbre en la que España no aparece.