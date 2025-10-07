La alcaldesa alemana de Herdecke en estado crítico tras ser apuñalada en su domicilio

La tranquilidad de la localidad alemana de Herdecke, situada al oeste del país cerca de Dortmund, se ha visto sacudida este martes por un brutal ataque que ha dejado a su alcaldesa, Iris Stalzer, de 57 años, en estado crítico. La dirigente socialdemócrata ha sido encontrada en su vivienda con múltiples heridas de arma blanca que, según las autoridades, «ponen su vida en peligro».

Los servicios de emergencia han trasladado de urgencia a Stalzer a un hospital de la zona, donde permanece ingresada. Las fuerzas de seguridad alemanas han acordonado el domicilio de la alcaldesa y se encuentran recabando pruebas para esclarecer las circunstancias de este violento suceso.

El ataque resulta especialmente impactante teniendo en cuenta que Stalzer, militante del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), apenas había comenzado su mandato. La dirigente local había jurado el cargo recientemente tras imponerse en las elecciones municipales del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, celebradas el pasado 14 de septiembre.

El canciller alemán, Friedrich Merz, no ha tardado en pronunciarse sobre el suceso, calificándolo como un «crimen atroz de Herdecke». A través de sus redes sociales, el mandatario germano ha expresado que teme «por la vida» de la alcaldesa y ha transmitido su apoyo a los familiares y seres queridos de Stalzer en estos momentos de incertidumbre.

«Esperamos que consiga recuperarse por completo», ha aseverado Merz en un mensaje en el que ha querido mostrar su solidaridad con la dirigente socialdemócrata y su entorno más cercano.