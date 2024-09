Abascal acusa a Sánchez de presentar «su complicidad con Maduro como un acto humanitario»

Santiago Abascal, líder de Vox, ha reaccionado a la llegada a España de Edmundo González, candidato opositor en las elecciones de Venezuela del pasado 28 de julio, después de que el Gobierno le haya concedido asilo político. Abascal ha cargado contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, por «presentar su complicidad con Maduro como un acto humanitario hacia el presidente electo». El líder de Vox se ha expresado en estos términos contra el jefe del ejecutivo, quien no ha reconocido la victoria de González en las elecciones, en sus redes sociales la tarde de este domingo. El candidato opositor, legítimo presidente de Venezuela de acuerdo con las actas electorales, ha llegado a la base aérea de Torrejón, en Madrid, como solicitante de asilo, proceso que el Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha adelantado que será favorable.

Sánchez, Albares y Borrell han ejecutado escrupulosamente los planes de Zapatero y el tirano Maduro para perpetuar su criminal régimen. Su objetivo era desde el mismo día 28 evitar a toda costa el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo y cualquier… https://t.co/icqHMfCs9N — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 8, 2024

Abascal ha acusado al Gobierno de «ejecutar escrupulosamente los planes de Zapatero y el tirano Maduro para perpetuar su criminal régimen». «Su objetivo era desde el mismo día 28 evitar a toda costa el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo y cualquier sanción inmediata contra el régimen», ha dicho el líder de Vox, refiriéndose a Sánchez, José Manuel Albares, ministro de Exteriores, y Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.

El presidente de Vox ha indicado que las acciones del Gobierno suponen una «vergüenza mundial que recae sobre España y la UE». «Es el colmo del cinismo que pretenda el Gobierno de Sánchez presentar su complicidad con Maduro como un acto humanitario hacia el presidente electo y legítimo que no reconoció y a cuyo exilio contribuye decisivamente».

Abascal también ha señalado «la pasiva complicidad de la mayor fuerza en la Comisión y el Parlamento Europeo, presididas ambas por el Partido Popular Europeo, que no ha hecho absolutamente nada». Solo los grupos de los Patriotas por Europa y los Conservadores y Reformistas Europeos «han estado decididamente del lado del pueblo venezolano, con hechos y no la palabrería hueca e ineficiente de otros». Abascal también ha indicado que solo algunos países iberoamericanos «han estado a la altura», poniendo como ejemplo a Argentina y a su presidente, Javier Milei.

Edmundo González ha llegado a España después de pasar más de un mes en la Embajada de Países Bajos en Caracas y los últimos días en la de España, mientras se trabajaba en su traslado a Madrid. El líder opositor se ha ocultado de las fuerzas del régimen, que le buscaban para que diera explicaciones después de la filtración de los datos que avalaban su victoria en las elecciones presidenciales. González fue citado a declarar ante la Fiscalía de Venezuela en tres ocasiones y no se presentó en ninguna. La última citación incluía una amenaza. En caso de no acudir, podría ser arrestado. Las fuerzas del régimen de Maduro intentaron cumplir su amenaza y tras no acudir a la tercera cita, se emitió una orden de detención contra González.

Nicolás Maduro ha incrementado el nivel de represión en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral dio la victoria al dictador después de un proceso dudoso. La ONU y diferentes observadores independientes han asegurado que los comicios carecían de garantías democráticas. La comunidad internacional ha pedido a Maduro que publica las actas electorales para dar transparencia y legitimidad a los resultados de las elecciones, pero el dictador ha hecho caso omiso. En su lugar, Maduro ha hecho uso de las fuerzas del régimen para acallar las protestas contra su amaño electoral. Miles de personas han sido detenidas ilegalmente desde las elecciones, tal y como ha denunciado la ONU, y decenas de personas han perdido la vida en las últimas semanas.