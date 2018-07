Trump desata la tormenta en sus filas al dar más credibilidad a Putin que a sus servicios secretos

La defensa que ha hecho el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la rueda de prensa con su homólogo ruso, Vladimir Putin, de la postura rusa negando cualquier injerencia en las elecciones presidenciales de 2016 ha desatado una tormenta política en Estados Unidos con críticas de pesos pesados republicanos, incluso de los considerados cercanos a Trump.

Trump ha afirmado en la rueda de prensa tras las reuniones mantenidas con Putin que no ve “ninguna razón” para creer que hubo injerencia. “El presidente Putin me ha dicho que no ha sido Rusia y yo no veo ninguna razón para que lo haya sido”, ha apuntado.

“Oportunidad perdida del presidente Trump para que Rusia rindiera cuentas por la injerencia de 2016 y para trasladar una seria advertencia para futuras elecciones. Esta respuesta del presidente Trump será considerada por Rusia como una señal de debilidad y creará muchos más problemas que los que resuelva”, ha afirmado en Twitter el senador Lindsey Graham, miembro de la Comisión de Servicios Armados del Senado.

Uno de los senadores más cercanos a Trump, Orrin Hatch, ha subrayado que ya está probada la intervención rusa en las elecciones. “Rusia interfirió en las elecciones de 2016. Los servicios secretos están de acuerdo en esto. Desde el presidente para abajo todos debemos hacer lo que podamos para proteger nuestra democracia asegurándonos de que las elecciones futuras no sufran la influencia o interferencia extranjera, diga lo que diga Vladimir Putin o cualquier otro agente extranjero”, ha argumentado.

Otro senador republicano, Jeff Flake, ha calificado de “vergonzosas” las palabras de Trump. “Nunca creí que vería un día en el que nuestro presidente se presentara junto al presidente ruso y culpara a Estados Unidos por una agresión rusa. Es una vergüenza”, ha apuntado Flake también en Twitter.

Irreflexivo, peligroso y débil

La oposición demócrata también ha arremetido contra Trump por “fortalecer a nuestros adversarios y debilitar nuestras defensas y las de nuestros aliados”, en palabras del portavoz demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

“Que el presidente de Estados Unidos se haya puesto del lado del presidente Putin y en contra de las fuerzas de seguridad estadounidenses, de las autoridades de la Defensa estadounidense y de las agencias de inteligencia estadounidenses es irreflexivo, peligroso y débil. El presidente se está poniendo por encima de nuestro país”, ha afirmado Schumer en un hilo en Twitter.

También el portavoz demócrata en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, ha cargado contra Trump y sus comentarios que, considera, dan “luz verde” a Putin para interferir en las ‘midterm’, las elecciones estadounidenses de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre.

Una fuentes directamente implicada en la reunión de Helsinki y citada por la cadena CNN ha explicado que “este no era el plan”. La idea era que Trump fuera agresivo con Putin en lo que respecta a la injerencia rusa en las elecciones y que en la rueda de prensa el mandatario estadounidense hiciera lo que en otras ocasiones, “pivotar”. “Este no era el plan”, ha insistido la fuente.