El truco definitivo para acabar con el gotelé sin tener que llamar a un pintor

Acabar con el gotelé sin tener que llamar a un pintor es posible, solo necesitas algo de tiempo y esfuerzo para lograrlo. Es el momento de empezar a prepararse para quitar uno de los elementos más indeseables de cualquier pared, una moda que tiene los días contados.

Las paredes con gotelé fueron tendencia en los años 90, por lo que hemos crecido quizás con ellas. Por lo que intentaremos acabar con un elemento que puede ser el que nos impida actualizar por completo nuestra casa. No te gastarás mucho dinero y conseguir un resultado digno de un profesional.

Acabarás con el gotelé

El gotelé puede ser tu gran aliado de una serie de elementos que pueden marcar la edad de una casa. Una tendencia en paredes que parecía la solución perfecta de muchas familias que quería tener sus paredes a la última moda, sin necesidad de invertir de más en papel de pared.

Era la forma más rápida de conseguir que las paredes cobrasen vida, además de ser muy barato de conseguir. Solo necesitaban unos simples elementos que podían poner en práctica y de esta manera se evitaban el tener que poner y quitar un papel que decoraba de la misma forma.

Lo interesante era tener las paredes lo más limpias posibles, aunque parezca imposible, con el gotelé se le daba relieve y decoraban, sin necesidad de ponerle papel y de esta manera se ahorraba un poco de tiempo en ello. Algo que quizás debemos tener en cuenta.

Pero lo que sucede hoy en día es que este elemento es el gran enemigo. Se acumula suciedad en él y es imposible de quitar o de eliminar sin los trucos de los profesionales. El de las paredes es el más fácil de quitar, el de techo ya merece la atención de un profesional para conseguir aquello que necesitamos.

Es importante hacerse con los consejos de los expertos, especialmente a la hora de quitar un gotelé cuyas publicaciones virales han traspasado fronteras. Si estás pensando en quitar ese elemento de la pared que hace que tu casa se vea más vieja y demuestre su edad, este truco se interesa.

Es cuestión de ponerse manos a la obra con él y evitar de esta manera que el gotelé se convierta en el gran protagonista de estas jornadas que están por llegar. Así podrás eliminarlo de una vez por todas.

Este es el truco definitivo que te evitará llamar a un pintor

View this post on Instagram A post shared by Patricia Herrero | DIY Decor (@lovinhope__)

Es importante seguir estas redes sociales que son las encargadas de darnos estos trucos que pueden cambiar nuestra casa por completo. Simplemente prepárate para acabar con el gotelé con un rodillo, masilla y una rasqueta para alisar, de esta manera podrás hacerte con un tipo de elemento que acabará siendo el que marque la diferencia.

Tal y como vemos en esta publicación, necesitamos sumergir el rodillo en una buena cantidad de masilla para ponerlo en la pared y de esta manera poder alisarla por completo con una rasqueta. De esta manera obtendrás aquello que deseas en un abrir y cerrar de ojos.

En esencia es importante empezar a prepararnos para obtener aquello que deseamos, tener paciencia y empezar a probar las formas que nos sugieren para lograr el fin del gotelé. Esta persona ya tiene práctica, quizás nos cueste un poco más conseguir el mismo resultado, pero con un poco de esfuerzo lo conseguiremos.

Una vez has puesto la masilla, la cantidad debe ser la adecuada para cubrir por completo el gotelé. Después, simplemente, debes alisar la masilla y quizás lijar un poco si no has conseguido que te quede del todo bien. Por lo que al final del recorrido podrás hacerte con un acabado de profesional sin invertir demasiado tiempo.

Empieza a prepararte para darle a tu día a día ese acabado que buscas, empezando por una casa libre de gotelé que te asegurará aquello que deseas. Es tan sencillo como apostar claramente por un tipo de trabajo que te dará más de una alegría.

Cuando tienes toda la pared lisa, eso sí, no esperes que te quede como un profesional, pueden quedar pequeñas imperfecciones. Si pintas de color blanco apenas se notarán, pero conseguirás ganar un espacio a la última moda y con una inversión mínima, lo único que gastarás será tu tiempo.

Es el momento de empezar a cambiar tu casa de arriba a bajo o al menos de intentarlo, con una buena cantidad de masilla los resultados se notarán y merece la pena el pequeño esfuerzo. A medida que vayas retirando el gotelé acabarás teniendo una casa a medida, como a ti te gusta.

Atrévete con este truco, funciona y puede acabar siendo aquello que realmente deseas, con un pequeño esfuerzo seguro que podrás obtener lo que deseas y más.