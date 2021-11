En cuestión de personalidades, no siempre es fácil distinguir cómo es una persona. Pero hay varios parámetros que determinan cómo reconocer a una persona tímida. ¿Sabríais hacerlo? Como decimos, no hay una regla establecida porque puede ser que alguien no quiera hablar en ese momento y ya pensamos que se trata de un ser tímido.

Mientras que hay diversos actores que, por sus papeles, no dirías que se trata de personas tímidas. Sin embargo, han dicho en ocasiones que sí lo son.

Qué es una persona tímida

Por lo general, son aquellas poco atrevidas, y que quieren pasar desapercibidas en múltiples situaciones. No quieren ser el centro de atención y son más cerrados socialmente. Y según la Real Academia de la Lengua Española, el significado del adjetivo tímido es: “aquél que tiende a mostrarse temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo” (RAE, 2017).

Cómo reconocerlos

Inseguros

El tímido no tiene porque ser inseguro, pero sí es verdad que muchas personas con estos rasgos lo son. Esto es lo que hace que se encierren en sí mismos y no sean tan sociables.

No expresan sus sentimientos

Como suelen ser más cerrados hablan poco y les cuesta expresar sus sentimientos a los demás. Por esto en algunas relaciones lo pueden tener más complicado porque la otra parte de la pareja puede confundirse al recibir pocas señales del otro.

No hablan de ellos mismos

En general no suelen hablar tampoco sobre ellos mismos. Son reservados y se quedan para ellos diversos sentimientos que les duelen y no quieren compartir con nadie. Esto fomenta más timidez, porque al final están cerrados y no se dejan abrir a los demás.

Prefieren estar solos

No es que no sean sociales y no quieran pasarlo bien con otras personas, pero muchas veces prefieren estar en casa, solos o haciendo sus cosas que quedar o salir con otros.

Observan todo

Suelen ser personas observadoras. Saben bien cómo es cada persona y se detienen en los detalles.

Se alejan de las multitudes

Esta condición no es solamente de los tímidos, si bien hay quienes tienen esta característica y no les gusta nada estar con multitudes. Se sienten incómodos y suelen huir de las aglomeraciones de personas.

Piensan mucho en el que dirán

Las personas tímidas suelen ser vergonzosas a la vez. Y están casi siempre pensando en el que dirás los demás. Por esto miden bien qué hacen y dicen, y tienen un gran sentido del ridículo.