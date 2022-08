Seguro que más de una vez has retirado las prendas de la secadora y te has encontrado con sorpresas. Una camiseta más pequeña, un vestido totalmente arrugado, y algún pantalón que se ha estropeado. Por esto es importante cómo saber qué meter en la secadora y qué no.

Sabemos que es un electrodoméstico que nos vale para secar la ropa de forma rápida pero gasta mucho y no siempre lo podemos meter todo en él.

Cómo saber qué meter en la secadora y qué no

Mirar las etiquetas

Algunos se piensan que lo saben todo y no siempre puedes meter toda la ropa que quieras dentro de la secadora. En este caso, las etiquetas están para algo y precisamente nos explican cómo lavar la ropa y también si se pueden poner o no dentro de la secadora. Haz caso de ello para no tener sorpresas de último momento.

Estas son las prendas que no puedes poner en la secadora

Ropa de baño

En el secado a máquina, el calor excesivo hará que las gomas de ajuste se resequen y que las prendas pierdan su forma, e incluso que la tela se rompa en las zonas más desgastadas.

Licra y medias

Es mejor secar las medias de otra manera, pues la OCU relata que la secadora hará que éstas se puedan enredar y pueden salir con enganchones o rotas. Se recomienda lavarlas en una bolsa de rejilla dentro de la lavadora.

Ropa con piedras o lentejuelas

Será mejor que no ponga en la secadora aquellos vestidos de lentejuelas o piedras que te pondrás en tus mejores galas. Pues se pueden estropear antes de lo que crees. Como no es una prenda que vayas a usar a diario, entonces no hace falta que esté siempre seca, la lavas y luego la cuelgas normal fuera hasta que se seque. La OCU indica además que estos materiales pueden causar una avería en el electrodoméstico si los abalorios quedan atascados en algún punto.

Zapatillas con suela de goma

Hay más prendas que es mejor que no dejes en la secadora. Es el caso de las zapatillas de deporte y especialmente las que tienen suela de goma pues se puede deformar según el calor.

Otras prendas que no son para secadora