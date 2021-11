Muchas veces, no tiene realmente sentido comprar una bicicleta nueva cuando existe la posibilidad de restaurar una algo antigua que tengas en casa, o que hayas adquirido barata de segunda mano. Eso sí, necesitarás saber los pasos para pintar una bicicleta de forma fácil, y darle la imagen definitiva que te gustaría que tuviera, para que la luzcas allí donde vayas con ella.

Antes de desanimarte, pues parece ser un proceso demasiado difícil, tienes que saber que pintar tu bicicleta requerirá de un 25% de trabajo, ya que el 75% restante refiere a la preparación. Por tanto, si eres cuidadoso en esta parte, aplicar la pintura en sí no te costará demasiado.

Los pasos para pintar una bicicleta correctamente

Retirar etiquetas y otros

Antes que nada, tendrás que usar algunas herramientas especiales y, cuando lo hagas, debes quitarles todas esas calcomanías y etiquetas que pueda llegar a tener, hasta que quede únicamente la estructura pelada.

Quita la pintura antigua de la bici

Ya querrás comenzar a pintar, pero antes tienes que asegurarte de quitarle toda la pintura antigua, o las capas que se le hayan puesto con el paso del tiempo, y que pueden estar en muy mal estado.

Limpieza y desengrase

Limpiar y desengrasar tu bicicleta es el siguiente paso, porque eso permitirá que estén dadas las condiciones como para pintar encima, así que busca productos específicos para esta clase de vehículos, pásalos hasta que estés conforme con el resultado, y espera a que se sequen.

Prepárate

Prepararte para pintar la bicicleta significa que además de tener todos los utensilios a mano, deberás recubrir aquellas zonas de la bicicleta que quieras pintar de otro color, o no pintar. Si lo vas a hacer por completo no hace falta que lo hagas, pero de lo contrario es mejor para no arruinar el trabajo.

Selecciona una pintura

Hay diferentes tipos de pinturas y colores, por lo que deberás decidir si prefieres un acabado mate, brilloso, si se te da por los tonos más llamativos o sobrios. Aquí tienes margen para elegir.

¡Pintar la bicicleta!

Finalmente, puedes pintar la bicicleta con esa pintura, siendo cuidadoso, con paciencia.

Laca transparente

Antes de acabar y volver a armar la bicicleta, cuando la pintura esté lista es conveniente pasarle un poco de laca transparente, que la protegerá y evitará que con el uso diario se desgaste y estropee.