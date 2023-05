Cómo hacer crecer barba donde es escasa o no sale

Tras varias décadas en las que nos habíamos olvidado de él, el vello facial en hombres volvió a ponerse de moda hace unos años. Actualmente, son muchos los que prefieren dejarse algo de barba. Y no pocos los que además trabajan en que se vea muy bien. Para algunos ésta es una tarea simple, pero otros querrán saber cómo hacer crecer barba donde es escasa o bien no sale de una forma natural.

No importa qué tan tupida sea tu barba, es posible que no estés conforme con ella y quieras que los pelos sean más y más gruesos. La mayoría de los hombres tiene pequeños huecos debajo del labio inferior, hacia los lados, y puede que deseen revertir la situación.

Crecer barba donde es escasa o no sale

¿Por qué mi barba es irregular?

Casi siempre, las barbas irregulares están relacionadas con factores externos a uno como la genética heredada de los padres. Suelen asociarse a los niveles de hormonas de cada hombre, como así también a la cantidad y calidad de nutrientes obtenidos mediante la dieta. En el segundo de los casos, existen algunos trucos fáciles que te permitirán lograr una barba más tupida.

La buena noticia es que puedes conseguir una barba de mejor aspecto sin tener que recurrir a los productos químicos anunciados. Una rutina diaria sana en la que sigas una alimentación equilibrada, bebas suficiente agua y entrenes a diario es algo imprescindible.

El secreto está en que todas estas acciones mejoran el flujo sanguíneo y, al llegar más nutrientes a tu rostro, ésta crece más. Asimismo, exfoliar la piel ayudará a abrir aquellos poros cerrados que desfavorecen la aparición del vello facial en los hombres.

Dormir bien no es una cuestión menor, y un descanso de al menos seis horas al día es clave para verte y sentirte perfecto. Idealmente, deberías cepillarte los vellos de la cara todos los días para impulsar su crecimiento a través de la estimulación. Incorporando aceites esenciales al cepillado, recuperarás las células muertas de la barba en menos tiempo.

Según Braun, una de las marcas más prestigiosas en productos para el cuidado del vello facial, puedes añadir vitaminas específicas a tu dieta para que el pelo crezca más fuerte y de forma más rápida. Una de ellas es la vitamina A, que potencia el desarrollo de las células.

Las vitaminas B, E y C se vinculan del mismo modo al crecimiento del vello facial, y hay champús y acondicionadores en las tiendas diseñados para mejorar el aspecto y el tacto del rostro. Con todos estos trucos, sin dudas harás crecer la barba allí donde no crece.