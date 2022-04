Si has ido al estadio últimamente, o seguido por televisión alguno de los eventos recientes de FIFA, habrás notado que se aprovechan los intervalos de la acción principal para que una serie de jóvenes, tanto hombres como mujeres, deslumbren al público con malabares que realizan con el balón. Cómo jugar fútbol freestyle.

Se trata de una práctica deportiva que ha crecido muchísimo en esta década, aprovechando la popularidad que tiene el fútbol, pero sobre todo esa sensación de que uno puede llegar al mismo nivel de dominio que muestran esos cracks algún día.

A partir de ello es que una gran cantidad de televidentes y entusiastas se preguntan cuáles son los primeros pasos que deben darse para ser un maestro del freestyle, y en las siguientes líneas intentaremos repasar algunas de las claves para controlar la pelota de esa manera.

Cómo jugar fútbol freestyle

Se basa en completar diferentes movimientos con el balón en el aire, introduciendo técnicas propias del fútbol pero también acrobacias y otros desplazamientos exclusivos de esta disciplina que, en ocasiones, provienen de otras físicas y artísticas.

El fin último de este deporte no es otro que entretener, por lo que entran en juego distintos aspectos, relacionados evidentemente con la habilidad de sostener la pelota sin que se caiga, pero además asociados al carisma de quien lleva adelante la presentación.

Por ende es imperioso trabajar la técnica, pero también armar una rutina con la que divertir y divertirnos.

Primeros pasos

Como en el fútbol, la condición atlética es indispensable para brillar en el freestyle, y aunque no necesites grandes músculos, debes desarrollar talento para impulsarte hacia arriba, hacia abajo, realizar vueltas hacia atrás, etc.

Por supuesto, todo esto hay que aprender a hacerlo antes sin balón, o te frustrarás enseguida.

A medida que controles tu cuerpo, tienes que incluir la pelota en las coreografías. Primero asegurándote de que no se caiga de tus pies, luego confirmando que puedes sostenerla encima de tu cabeza, etc. La ventaja es que no dependes de otros, sino de tu propia tenacidad.

Si revisas en YouTube, vas a encontrar una gran cantidad de vídeos de profesionales del freestyle, que te enseñan detalladamente cómo llevar a cabo cada movimiento, en cámara lenta y con secretos que te facilitarán las cosas.

Eso sí, hazte la idea de que tendrás que destinar parte de tu tiempo libre a aprender lo básico de esta disciplina y, una vez adquiridos esos conocimientos, comenzar a introducir tus rutinas y desplazamientos, dándole lugar a la imaginación.