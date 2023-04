Así se puede hacer: trucos para ver Instagram sin tener cuenta

Instagram es una de las principales redes sociales, y eso se debe a diversas circunstancias como la gran cantidad de información almacenada dentro de esta plataforma. Datos a los que, en apariencia, sólo podemos acceder si disponemos de un perfil activo. Ahora bien, si estás interesado en saber cómo ver Instagram sin tener cuenta, existen algunos trucos que podrían serte útiles.

Esa es una buena noticia para todas aquellas personas que quieren visualizar algunas de las publicaciones disponibles en la red pero que creen que no pueden hacerlo si no tienen una cuenta.

Aunque ciertas cosas quedan supeditadas a los ajustes que hagan los dueños de esos perfiles, hay algunos pasos que puedes seguir para obtener pistas que te permitan averiguar eso que te interesa.

¿Es posible ver Instagram sin tener una cuenta propia?

La respuesta a la anterior pregunta es afirmativa, ya que puedes entrar a la plataforma, aunque no seas usuario de Instagram. Solamente debes entrar a Google, escribir Instagram.com y luego el nombre del sujeto sobre el que estás intentando conocer. Inmediatamente serás redirigido a dicho perfil. No puedes hacerlo desde la web oficial, porque Instagram no te dejará avanzar.

Si te das de alta, te proporcionará resultados relacionados con la búsqueda, limitándose a los que estás habilitado para observar. Básicamente, eso depende de la Configuración de cada cuenta. Si es pública, podrás ver sus publicaciones del feed y las stories. Mientras tanto, no podrás ver más que la imagen de usuario de las cuentas privadas por lo que en ese caso quedarías restringido.

¿Cómo evitar que los demás sepan que has visto su perfil?

Ésta es otra duda común y, si has podido acceder a una cuenta pública, debes ver sus publicaciones del feed pero no sus historias. Si ves sus historias, lo sabrás porque Instagram muestra un contador de vistas y también quiénes han estado viendo sus stories.

¿Qué no puedes hacer sin una cuenta?

Como uno de los objetivos de Instagram es que te registres, no te dejará navegar entre cuentas a menos que crees una propia. Incluso cuando hayas podido ver un resumen de las publicaciones y la foto de perfil del usuario, no llegarás mucho más lejos.

En resumen, queda la opción de realizar un primer acercamiento sin un perfil pero tarde o temprano tendrás que crear uno. Alternativamente, puedes crear una cuenta que no esté del todo identificada contigo si no quieres delatar tus movimientos.